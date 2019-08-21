開箱／多效合一PS眼霜潤澤好吸收　小資女自帶女神光囤貨不心痛

▲PS眼霜外包裝 。

文、圖／Sonny

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女生們愛化妝也更要愛保養！不過在卸妝之後，保養真的超重要，特別是如果你也是像我這樣，每天都必須化妝出門，又重視眼妝的話，更需要好好保養眼周，因此今天來開箱一款實惠又好吸收的PS美美妍電眼修修發光全效眼霜，而且可是made in KOREA。

PS美美妍電眼修修發光全效眼霜外觀包裝是採用粉紫色包裝，容量是30ml感覺超划算的，這款眼霜主推的是多效合一而且可以全臉使用，聽起來就有心動感覺吧！產品主打的有傳明酸、煙酰胺、甘草酸二鉀，都是大家常見可以幫助美白的成分。

打開之後有淡淡的花香味，實際先在手背上擠出來會感覺很滋潤，不過實際推開之後很好吸收，發現質地雖然潤澤但是是很清爽的！由於眼周肌膚比較脆弱和乾燥，更得要小心呵護才行啊，所以我自己挑選眼霜上有幾大考量，跟大家分享，第一個當然是不能燻眼。

▼開封處有錫箔包裝，擠出後是白色乳霜。

根據包裝的使用方式，中指和無名指沾取後，以指腹在兩邊眼底均勻塗抹，並在兩邊眼眉重複該動作後，將針對眼尾細紋，用手指交替使用直線和V字手勢按摩。好的，我實際按照方式塗抹之後發現，它完全不會燻眼，也沒有熱辣的感覺，畢竟燻眼狂流淚實在太可怕！

第二個考量重點就是好不好吸收，但是要能滋潤，又不能太粘膩（超麻煩www），我自己算是混合性肌膚，眼周也比較乾燥，所以會建議，比起其他眼霜的用量，如果你用PS美美妍電眼修修發光全效眼霜的時候，可以多一點點，讓它更好推開、推勻後會感覺很快就吸收，也不會有黏噠噠的感覺。

▼ 推開後滿好吸收。

第三個考量就是擔心會有肉芽，因為眼周肌膚比較薄，如果使用太滋潤的產品，很容易會生肉芽就很討厭，不過這支眼霜還滿好吸收的，而且吸收速度很快，所以這問題對我來說應該可以pass。

第四個考量當然就是抗細紋的還有減緩黑眼圈效果，細紋有很大原因是因為皮膚太乾燥，如果能夠加強補水就可以讓皮膚更健康，而這支PS美美妍電眼修修發光全效眼霜還滿保濕滋潤的。

▼塗抹在眼周，並且以V字按摩。（開箱文當然要素顏用最準啦～）

最後這支PS美美妍電眼修修發光全效眼霜的特點還主打了可以全臉使用，這對小資女來說實在很心動啊，因為市面上一支好的眼霜其實價位落差很大，不過小資女很難捨得把貴鬆鬆的眼霜塗抹全臉吧，但是這支容量是30ml，加上它很滋潤，所以用量也不會太兇，如果塗抹全臉則可以在法令紋和唇周部分加強拉提。

另外，這支PS美美妍電眼修修發光全效眼霜目前看售價不到1000元，又可以塗抹在全臉，如果你也是夏天怕黏膩又想保濕、冬天怕乾燥又想滋潤的話可以試試看，小資女也是可以養出好肌膚，自帶女神光的（出去玩帶一支出門，不用瓶瓶罐罐，囤貨還比較不心痛、肉痛（小聲）！

不過更重要的是，不管什麼產品，女孩們每天要多喝水、吃得健康、好好補充睡眠，從內開始才是養好皮膚最重要的功課喔！

▼可以感覺出好吸收不粘膩的質地。

號外！號外！現在還有做活動促銷唷！買ps美美妍電眼修修眼霜30ml，會送1支ps美美妍電眼修修眼霜30ml＋3ml試用包，再加贈1支嘟唇修修豐嫩顯色唇筆（簡稱：韓式裸色唇筆），整個超划算的耶！當然拿到韓式裸色唇筆也要來開箱一下。

▼韓式裸色唇筆。

我先在手臂上試色，最上面的是只擦一層的效果，越往下的則是疊擦比較多層，可以看到一層的話就是淡淡的粉紅色，我覺得這色號不會老氣，雖然一拿出來會感覺是不是顏色很老，加上我唇色比較深，很擔心難上色，結果擦一層就很明顯，而且會讓膚色有顯白，瞬間粉嫩，滿適合大多數人的膚色。

另外，大家一定很關心的好不好卸的問題，我單用一般的眼唇卸妝油以棉花棒一拭，馬上可以卸除，所以算是很好卸的，不用擔心會有殘留或是難卸。

如果平常只是想通勤使用的話，建議擦淡淡的一層就很顯色，氣色看起來瞬間就提亮起來，不過如果搭配比較重的妝容的話，建議可以疊擦比較多層，紅色的效果就會比較明顯，從一層的小清新逐漸疊擦會成越來越豔麗的風格。

質地的部分由於它是唇筆，不是口紅也不是唇蜜，因此比較像是唇膏，雖然沒有亮粉，但是還是很顯色；但不會厚重或是乾燥，如果真的怕乾燥的朋友，可以先擦凡士林再上，整個就是不用修片的嘟唇模式欸！ 不管是通勤還是想要性感，一支就搞定！

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▼眼霜加上唇筆CP值超高組合。