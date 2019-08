紐約時代廣場傳濃煙巨響　民眾「狂奔大街哭泣竄逃」：我怕是射殺！

▲紐約時代廣場傳出民眾慌亂竄逃。(圖/翻攝自推特下同)

記者陳亭伃/綜合報導

人車熙來攘往的紐約時代廣場當地時間6日晚間9時30分,在知名的十字路口發生一起重型機車「逆火」冒煙巨響事件,但鑑於一周來發生兩起重大槍擊,不少民眾在現場誤傳是「槍擊案」發生,瞬間大批民眾竄逃,配著濃煙讓人真的以為槍案發生。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,當時一輛摩托車在倒車時發生逆火現象,但因為巨大的聲響與濃煙,讓一旁路人開始尖叫竄逃,甚至傳出是因為槍擊造成,不少民眾因為連日俄亥俄州與德州槍擊,心裡感到相當害怕,於是開始在街上狂奔,一路從百老匯往南引起眾人「跟著跑」。

▲民眾站在大街上哭泣,以為是槍擊沒想到只是機車逆火意外。

紐約警方接獲報案後,立即到場了解。據悉因為單純的機車意外導致連續兩個路口行人、用路人不顧安全狂奔,住在附近旅觀的住客,從房間往下拍攝混亂的情況時,也直呼「真的不是開玩笑吧!」甚至有網友在推特上表示,「在場的人都邊哭邊跑,讓人真的以為有槍手在現場。」

在美國兩起重大槍擊案發生後,不少民眾提高警覺,聯邦調查人員也表示一切都進入高度警戒的狀況。在推特的影片中,可以看到眾人尖叫、大哭、奔跑,甚至有人大喊後面有槍、有人在開槍等,現場一片混亂。

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy