▲日推「仿皮膚」矽膠粉撲！妝感更輕透、自然 就像用手上妝。（圖／翻攝自肌パフ（IG@hadapafu））

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妝容的好壞，底妝是很重要的一環，因為上不好就可能會不均勻、浮粉，而且粉底液的量一次上太多，看起來也會使妝感很重，所以用來上妝的器具非常重要！近日在日本有一款化妝粉撲非常熱賣，不僅讓底妝自然、輕透，粉底液的用量還大幅減少，趕快一起來看看吧～

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mico（@minyan_0622）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 11 日 下午 10:51 張貼

這款來自日本「TANAC」公司的「皮膚粉撲」（肌パフ），一面為模仿人體皮膚紋路的上妝面，觸感就像是用手指上妝，但妝感比真的用手來得更均勻、輕透，而且還不容易弄髒手；另一面則是凹下去的設計，除了使用時更好拿，上妝時粉撲也會在臉上更服貼。

▲「皮膚粉撲」含稅售價為734円（約NT$218）。（圖／翻攝自hadapaff.com、肌パフ（IG@hadapafu））

少了海綿吸收粉底液的特性，這款矽膠材質的「皮膚粉撲」不僅可以減少粉底液用量，在衛生方面也比較不容易產生細菌，清潔更方便快速，只需要用紙巾擦拭，或是使用中性洗潔劑清洗即可。另外，水滴狀的造型，除了可以用大面積的部分來快速上妝，尖端的部分可以在鼻翼、眼周等臉部細節上加強，讓底妝看起來更精緻。

不知道這款「皮膚粉撲」有沒有燒到各位呢～下次到日本看到它時，可別忘記帶回家試試，說不定能找到命定粉撲呢！

肌パフ（@hadapafu）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 12 日 上午 1:27 張貼

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