俄亥俄州槍手前女友2200字長文抒發　曝早有傷人想法

▲俄亥俄州槍擊案兇手前女友，日前出面說明貝茲從以前就一直有很負面的想法。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國俄亥俄州代頓鎮（Dayton）4日凌晨發生槍擊案，造成9死26傷。槍手貝茲（Connor Betts）隨後遭警方擊斃。許多人都在猜測犯案動機為何，而曾與兇手短暫交往的女子愛戴利亞（Adelia Johnson）在6日於網路上發表一篇2200字的文章，表示貝茲一直在與心魔搏鬥。

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愛戴利亞與貝茲在今年稍早曾交往過一陣子，她在文章中提到，不知道貝茲的動機為何，但他的內心擁有深沉且黑暗的想法，「我永遠不會知道他的動機為何，但這不會是仇恨犯罪，他一直為平權奮鬥，也不會是因為他太激進，畢竟他不是一個有熱情的人，這也當然不會是計畫好的，他最討厭籌劃了。」

愛戴利亞表示，從第一次約會就知道貝茲是什麼樣的人了，貝茲給她看了一部之前槍擊案的影片，並分析影片細節，隨後貝茲就把話題轉向世界發生的悲劇與自殺想法。愛戴利亞文章中提到，「我忘了大多數的細節，由於我們上同一堂社區大學心理學課程，而課程的主題有連續殺人犯，因此他提到的時候我也沒有特別留神。」

文章中還有說到，貝茲一直認為那些精神狀況不正常的人不應該擁有槍枝。愛戴利亞現在回想起來，發現感情中有兩段時間點可能昭示了這次槍擊案的前兆。第一次是貝茲喝醉之後，清楚表示自己想要「傷害許多人」，第二次則是在五月，貝茲打算要威脅他的前女友，而愛戴利亞強迫他解釋時，貝茲無法控制的表示自己想傷害人。

代頓鎮警長畢爾（Richard Biehl ）則說，貝茲「一直都對暴力與大規模槍擊有想像，並且有犯下槍擊案的渴望。」當局到目前為止都沒有明確指出真正動機為何。