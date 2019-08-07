摸到頭了…運將聽孕婦哭喊「飆速嗨當分娩教練」：記得呼吸！

▲運將路易斯（Luis J. Leonardo）安撫孕婦。（圖／翻攝自「Ollie Mitchener」Youtube頻道，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一對夫妻搭計程車前往布魯克林衛理公會醫院（Brooklyn Methodist Hospital），要為即將出生的女兒做準備，沒想到抵達目的地前幾分鐘，寶寶就等不及要出世。運將路易斯（Luis J. Leonardo）聽見孕婦的淒厲哭喊，嚇得呆住幾秒鐘，接下來立刻化身「分娩教練」，一邊飆車一邊精神喊話，「親愛的媽咪，妳要呼吸啊！」最後順利協助客人迎接新生命。

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影片中，媽媽痛苦地倒臥在後座，卻感受到子宮收縮越來越激烈，痛得大喊，「噢不，她要來了，X！我的天啊，她要出來了！我摸到她的頭了！」路易斯聽見後，整個人都傻住了，但還是回應著，「好，但妳要呼吸啊！」

▲路易斯聽到「她的頭在我手上」時有點傻眼。

路易斯意識到孕婦真的要在車上生產了，眼睛看著路況，嘴上卻不斷鼓勵，「拉出來，老大！施點魔法，把腿張開！」他終於聽見娃娃嘹亮的哭聲時，整個人都放鬆下來，開心地說，「上帝保佑這孩子！這就對了，我們Gucci囉！」

▲寶寶平安在計程車後座出生。

路易斯臉上帶著興奮表情，熟練地指導後座的爸爸準備毛巾，為女兒挪出空間，並且打電話通知醫院孩子已經出世，「那就對了，老大！妳生完小孩了，把腿從沙發上拿下來，我們在開車，每件事都完成了。」他還開玩笑地說，「你最好資助我一點點額外的清潔費，兄弟。」新手爸爸目睹分娩過程完全傻住，支支吾吾地回應，「兄弟，我現在有點當機，我沒想到這件事會發生。」

根據《福斯新聞》報導，這一段路程大約只有10分鐘左右，旅途完成時卻已經多了一名意外的乘客。許多網友看到影片以後，都大讚路易斯簡直是個「傳奇司機」，紛紛留言，「他應該要上艾倫秀！」、「學到新詞了，『蹦！我們Gucci囉！』」、「這個司機完全知道該怎麼做。」、「他比那個老公還要會！」