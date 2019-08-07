「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北者離世前圓夢：好幸福

▲ 申老爺爺與兒子、勿忘草志工一起和石頭爺爺合照。（圖／社團法人勿忘草）

記者陳宛貞／編譯

「我也想在死前去看看濟州島。」現居南韓全羅南道靈光郡的89歲申姓老翁韓戰時遭北韓俘虜，在北韓度過逾50年的歲月，15年前帶著家人逃回南韓。他在6月初打電話到協助脫北者及戰俘的組織「社團法人勿忘草」位在首爾方背洞的辦公室，希望能在死前完成這個願望。

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當時勿忘草正為15名脫北的國軍俘虜及他們的家屬共30人籌備「濟州島溫泉之旅」，希望為已經邁入黃昏歲月的國軍俘虜留下美好的回憶。勿忘草相關人士說明，「雖然的確有將邀請函寄給所有還健在的26名國軍俘虜，但想都沒想到申老爺爺會打電話過來。他從6個月前就因肺癌待在療養院，因為吃藥的關係，也不能正常進食。」

申老爺爺2004年6月帶著大兒子和媳婦一起渡過圖們江脫北，經中國入境南韓。他是1949年6月入伍的南韓「國軍1期」，1950年韓戰爆發，12月在北韓平安北道楚山郡一場戰役中被俘，此後長達55年都在北韓生活，被迫成天在礦坑裡挖煤，也是在此時患上跟著他一輩子的肺病，最後轉變為肺癌。

▲ 韓戰戰俘及家屬一同前往濟州島。（圖／社團法人勿忘草）

7月1日出發前往濟州島當天早晨，申老爺爺的兒子推著輪椅送他到機場。申老爺爺笑著和其他一同參加活動的國軍俘虜打招呼，一面說道，「不管動不動手術，醫生都說我只剩下7個月了。就算如此，也想在最後來這裡看看。」

抵達濟州島後，一行人首先前往參觀江汀村海軍基地。南韓已故前總統盧武鉉2005年誓言將濟州島打造成「和平之島」，卻選擇在江汀村建設軍事基地。儘管居民強烈反彈，軍事基地2015年仍在政府堅持之下竣工，此後依舊爭議不斷。

申老爺爺參觀海軍基地時向勿忘草理事長朴善英（音譯）問道，「因為我沒什麼知識不太清楚，國家這麼做不是很奇怪嗎？我覺得害怕又不安」，雖只是短短幾句話，卻因為呼吸急促的關係花了2分鐘。朴善英則回答，「自由民主的國家本就是爭吵不休的，請不要擔心。」

▲ 一行人參加《時間典當鋪》新書活動。（圖／社團法人勿忘草）

當晚他們出席描繪國軍俘虜生平故事的小說《時間典當鋪》新書發表相關活動，申老爺爺耐心聽完作者的說明，活動結束後更一一和勿忘草工作人員握手，含淚說道，「謝謝你們把我們的故事寫成書。」

然而，申老爺爺的濟州島之旅至此便宣告落幕。隔天起他的腹瀉和嘔吐症狀加劇，接下來的3天內便只能待在房間裡，就連大學儲備軍官濟州分會及濟州島廳為國軍俘虜準備的9旬壽宴也沒能參加；合照裡當然也未見他的身影。

7月4日所有行程結束後，載著40人的觀光巴士開往濟州機場途中，在挾才海水浴場附近停車，讓一行人能在離開濟州島前欣賞海邊的風景。申老爺爺原先說著，「我在車上看看就行了」，幾分鐘後又反悔道，「我也想吹吹風」，於是下了車。

當時他說道，「不知道已經幾年沒有聽到海浪的聲音了，真幸福。」他與兒子一起和濟州島守護神「石頭爺爺」留下合照，是所有人中最後回到車上的人。3個星期後，申老爺爺於7月27日在全羅南道靈光郡的一間醫院離世。