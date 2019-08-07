星．上妝／《德魯納酒店》IU傲嬌妝超費工　網：美到以為去微整

▲IU主演新劇《德魯納酒店》，無論是劇情、造型和妝容都再掀話題。（圖／翻攝自tvN，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

IU主演的《德魯納酒店》熱播中，除了每集劇中讓人目不暇給的華麗造型外，連妝容都引起美妝版網友熱議，大家發現原本五官精緻的IU變得更美了，除了顯而易見的狗狗垂眼和傲嬌紅唇，其實最關鍵的應該是「眉型」。

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為了飾演劇中的滿月社長，IU也從以往的淡妝變身為傲嬌濃唇。小狗般的圓眼利用了眼尾眼線增加氣勢，眉毛更從之前的無害眉變成自然柔和的堅毅眉，眉頭盡量保持原生毛流來拉近眼距，讓臉變得精緻了。

이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 23 日 下午 7:24 張貼

自然鬆潤眉

IU在《德魯納酒店》的眉型，戲劇一播就掀起討論，創下彩妝新詞「自然澎眉」。和髮色相近的眉色搭上彷若天生的眉流，將眉峰壓低展現柔潤堅毅感，眉尾順著向下收。 這看似不經意的眉型，卻維持了原生毛流，搭配圓潤眉峰又不失女人味。

大人可愛眼

劇中眼妝大多是以大地色為主，首先用淺棕色眼影打底，眼尾部分用稍濃的棕色做暈染，接著描繪咖啡色上眼線，眼尾拉長並順著眼型向下帶。為了展現眼神，眼線在瞳孔上方加粗，再刷上根根分明睫毛，打造無敵大眼。如果要提升氣場，眼頭可以珠光打亮ㄑ字，藉由明暗打造深邃度。

立體濃翹唇

讓人特別注意的肯定是滿月社長的唇妝。這次唇彩顏色選擇走鮮豔路線，即便是大紅唇也駕馭得很好。想畫出年輕感，建議先用類似玫瑰色唇彩打底，接著再以手指沾染方式上紅色唇膏，盡量不要強調唇部輪廓界線，展現一點點微光就超可愛。

光澤小臉妝

劇中的底妝是霧中帶光，尤其強調眼距和鼻影處的修容。如果膚況不錯，底妝可用氣墊粉餅輕鬆帶過，利用明暗色修容粉強化眼頭、鼻影，搭配這次自然鬆柔的眉型，不太需要太費力，小臉即可輕鬆完成。

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