電影裡的電話號碼被打爆！苦主日接百通「猥褻+騷擾簡訊」找AV女優

▲Sunny Leone是著名的美國、加拿大和印度三重國籍的前色情演員、寶萊塢演員及成人模特兒。（圖／翻攝自IG／@sunnyleone）



實習記者賴韻如／綜合報導

印度寶萊塢日前發生一起超大烏龍！7月26日上映的電影Arjun Patiala中，女主角在電影裡唸出一串電話號碼，未料這個電話號碼在現實生活中真的有人使用，不少影迷看完電影後，紛紛打電話想要聯絡上女主角，這也讓「真正」的號碼持有人感到相當困擾。

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據《今日印度》報導，在電影中飾演女主角的前AV女優桑妮（Sunny Leone），在劇情中將自己的電話號碼唸給男主角，沒想到這個電話號碼並不是「空號」，而是屬於一位名為普尼特．阿加瓦爾（Puneet Agarwal）的男子，不少粉絲天天致電，指名要找桑妮，讓普尼特不堪其擾。

普尼特無奈表示，電影從26日上映以後，他的噩夢就此開始，每天從早上8點到凌晨4點，都要接上100多通電話，有時還會一接通就要求他做一些「猥褻」的事，甚至是傳送騷擾簡訊，「最初接到第1、2通的時候，我以為只是朋友在跟我開玩笑，沒想到在第10幾通都指名要找桑妮時，我才發覺不對勁，原來是自己的號碼被公布在電影中了。」

▲Arjun Patiala於7月26日上映。（圖／翻攝自維基百科）



普尼特抱怨，「電影製作人至少應該先打電話來證實一下這個電話到底有沒有人使用。」事發後他也已經向警方提告，但到現在為止，警方仍未採取任何行動。目前普尼特正在和電影公司聯絡，希望能將他的電話號碼從電影中刪除。

據報導，在事情曝光之後，桑妮本人也代表她的粉絲向普尼特道歉。