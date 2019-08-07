黑幫老大遭「黑吃黑」吊死公路旁！　生前被扒光拷問畫面曝光

實習記者黃可昀／綜合報導

墨西哥毒梟瓦倫西亞（Adolfo Mendoza Valencia）4日被發現陳屍在公路旁，遺體呈現「吊死鬼」狀態掛在公路欄杆上，畫面相當怵目驚心。警方透露，瓦倫西亞是當地黑幫裡的重要人物，疑似因為毒品糾紛爆發黑吃黑事件，近日他生前裸體遭到拷問的影片也跟著曝光。

據《每日郵報》報導，瓦倫西亞是墨西哥「利馬聖塔羅莎幫」（Santa Rosa de Lima Cartel）排名第二的老大，不久前因為毒品爭奪槓上「賈利斯柯新世代幫」（Jalisco New Generation Cartel），沒想到最後爭奪失利，還不小心落入對方手中，遭到全身扒光綁在椅子上拷問，只見敵營派出10名全副武裝的小弟，舉槍對著瓦倫西亞頭部，並逼問他說出自己的罪刑，羞辱意味相當濃厚。

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賈利斯柯新世代幫最後把瓦倫西亞吊死在公路旁，將遺體展示給所有路人看，警告其他幫派不要跟他們做對。據了解，這場毒品爭奪戰的犧牲者不只瓦倫西亞，他的17歲兒子上個月也被捲入糾紛，遭敵方暗中殺害，賈利斯柯新世代幫更放話，下一個目標將是利馬聖塔羅莎幫幫主歐提茲（José Antonio Yépez Ortiz）。