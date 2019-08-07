Dappei／性感熱褲收起來！今夏試試這3款時尚短褲　顯瘦還能修飾大腿線條

文字。 圖片／Dappei

夏天就是女孩們解放雙腿的季節，許多人紛紛穿上短褲來對抗炎熱的天氣，而近幾年的褲子長度越來越短，卻不是所有人都適合露出「屁股蛋」，所幸今年也出現了較不挑人的褲款，穿著舒適又不減時尚度，因此，不妨暫時將熱褲收起來，試試這些款式吧！

＃中短褲

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中短褲比一般短褲長，褲長大致落在大腿根至大腿中間，可以遮住大腿內側較肉的部分，再加上這類短褲大多是寬鬆的版型，不貼腿的設計能夠修飾大腿線條，營造纖細的視覺感受，是一款幾乎所有人都非常適合的短褲。

＃五分褲

過去五分褲總給人一種「小男孩」的感覺，但隨著中性風的流行，五分褲不再只是男孩專屬，女孩們穿上不僅可以增添帥氣、率性的態度，還能很有效地「遮肉」，若是擔心五分褲會顯腿短，可以搭配跟鞋，讓率性和女人味互相中和，創造獨特的風格。

＃單車褲

說到今年最時髦的單品絕對不能不提到單車褲，是許多走在潮流尖端的人必備的褲款，雖說相當看腿型卻也沒想像中那麼難駕馭，貼身的設計可以將腿部贅肉收緊，還能修飾線條、拉直腿型。此外，「上寬下窄」的穿搭技巧能創造下身纖細的視覺感受，而搭配長版上衣、露出大腿最細之處也有相同效果。

Dappei 結語：

今年流行的褲款對搭編這種大腿肉肉的女生來說簡直是一大福音，將該遮的遮起來並露出最瘦的部分，整個人相當苗條！妳也有大腿肉的困擾嗎？那就快試試這些款式吧！

文字編輯：Savana

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