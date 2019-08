德州騎警「牽繩遛嫌犯」挨批種族歧視：現在是2019年！　警方道歉了

▲民眾拍下德州騎警相當不妥的逮捕行為。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合報導

美國德州2名騎警上週六(3日)逮捕一名男性嫌犯,然而2人騎馬用繩索押解步行的嫌犯前往警局的畫面被人拍下,立刻惹出種族歧視爭議,「這是2019年,不是1819年。」輿論的壓力迫使警察局長出面道歉,強調這種逮捕手段的確是警方受訓內容之一,不過是針對特定情境,「我們的警官在這件案子上的判斷力太差了,他們大可以在原地等移送犯人的車子抵達。」

根據「CBS NEWS」報導,加爾維斯頓(Galveston, Texas)2名白人騎警,在市中心逮捕了一名43歲的黑人男性,他們沒有照規定呼叫警局同仁派出車子到現場移送嫌犯,而是用一條繫繩綁在他的手銬上。2名員警就這樣騎在馬上,由其中一人拽著繫繩,強迫嫌犯步行8個街區。

▲騎警將牽繩繫嫌犯的手銬上,押解他經過空蕩蕩的8個街區。(圖/翻攝自推特)

照片在媒體上曝光後,很快引來各界抨擊。非營利組織「NAACP HOUSTON」主席道格拉斯(James Douglas)氣憤地說,「當我看到這張照片,我看到的是一個人對另一個人的極度不尊重。第一個在我腦海迸出的想法就是,『現在是2019年,不是1819年。』」道格拉斯指出,「如果被逮捕的是個白人,這種情況根本不可能發生。」知名作家、公會運動人士艾佛斯(Jelmer Evers)則語帶諷刺,「這就是川普說的,『美好的往日時光』。」

輿論延燒了整個周末後,加爾維斯頓警察局長海爾三世(Vernon L. Hale, III)週一(5日)發表聲明,「我的首要之務就是要向該名被逮捕的嫌犯致歉,造成這場不必要的尷尬。我們訓練的這項逮捕技巧是針對某些特定情境的,我們的警官大可以請同仁派車,但他們在這件案子上的判斷能力太差了。」

事實上,這項在馬背上的逮捕技巧是被訓練用於「人群控管」(crowd control),但民眾拍下的照片中顯示,當時馬路上除了騎警和嫌犯3人外,幾乎空蕩蕩。「警官們在逮捕當下並沒有惡意」,海爾三世為手下解釋,「但為了預防再有錯用這項技巧的可能,我們已經立刻修改了政策,也會回頭去看過往的所有訓練和程序,是否有改善的空間。」

Good ole times according to Trump in #Galveston, Texas