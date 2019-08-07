2辣妹紐約第8大道上「拉扯互撕內衣」　旁人搖頭：為個渣男至於嗎？

▲兩女子在紐約第八大道上拉扯。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

兩性關係的複雜，盡可能還是關上門處理。日前紐約第八大道上突然嚴重堵車，網友上前查看發現竟是兩名中國女子在赤腳當街拉扯，口中甚至辱罵對方就是小三，其中一名黃頭髮女子甚至連衣服、內衣都被扯下。

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網友拍下的影片中看到，兩名女子相互拉扯衣物、內衣，頭髮凌亂，一旁同樣是中國人的男子們也紛紛上前勸架，在了解的過程中得知2女因為一名渣男而動手。糾紛中所提到的男主角因為背叛穿白衣的女子跟黃髮妹在一起，沒想到熱戀不久後，男主角又回頭找白衣女，沒想到黃髮妹一氣之下找上白衣女，兩方在紐約第八大道上直接扭打成一片，。

白衣女被質問氣不過，甚至被揭穿自己後也劈腿，兩方扯到警方都到場關注。拉扯過程中，白衣女一度跨坐黃髮女身上，兩人拉扯到內衣都掉了，一旁勸架的人直呼「快停手，警察真的來了」。

不少在美國的中國網友看到該段影片，認出講話腔調研判應該是中國福建人，直呼「真的有夠丟臉」、「這種事情應該要回家關上門處理吧！」、「都不覺得這樣很糗嗎？」、「為了一個渣男這樣沒有必要」