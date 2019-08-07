香港示威中國「瀕臨忍耐極限」　衛報：變相考驗中美關係發展！

▲外媒分析反送中活動將影響中美關係，甚至整個國際關係。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著香港反送中抗議活動進入到第9週，不僅香港抗議民眾情緒到達最高點，中國的憤怒也跟著升級，原本從抗議送中條款，到現在幾乎變成對中國管理的挑戰。面對香港抗議示威，中國政府將如何結束這場風波，國際關注。根據外媒《衛報》外交事務專欄評論員蒂斯德爾（Simon Tisdall）分析，中國政府出手若是處理不善，恐將爆發國際危機。

請繼續往下閱讀...

衝擊的不只是香港與中國

根據《衛報》報導，面對香港示威遊行擴大，港警處理方式也不同，不少國際媒體對於目擊催淚彈的投擊，輿論抨擊不斷，認為港警、港政府的手段激烈，中國與美國又正逢貿易戰，香港問題恐怕將成為衝突催化劑。

此外，香港1997年回歸後，英國一直作為香港自由的擔保人，甚至和中國簽約要求「50年」不變，此番香港抗議活動，英國也罕見發聲，盼中國能夠和平解決問題，不該讓1985年《中英聯合聲明》被忽略，英國確實有義務幫助香港。

▲面對中國的處理方式，國際關注。

全世界都看著中國的下一步

面對9週的抗議活動，除了香港行政特首林鄭月娥幾次出面想緩頰卻未果，中國政府方面幾乎沒有出聲。《衛報》分析指出，中國政府恐怕已經到達耐心的極限，是否派出解放軍也並能輕易決定，畢竟香港在國際上，不論政治或經濟上對國際都有象徵性的意義，這樣的波動已造成世界市場、貿易經濟的影響。

若中國派出解放軍，可能也將是習近平的最後一步，倘若香港示威被迫落幕，那麼中國提出的「和平崛起」就成了空談，國際輿論將會排山倒海而來。

變相考驗中美關係

香港警察與抗議民眾之間的糾紛，美國多次喊話希望「和平解決」，但中美貿易戰火燒眉頭，中國政府不見得會接納聆聽，甚至中國曾指出美國有參與策劃香港示威，恐怕將在貿易戰上，更加考驗中美關係。