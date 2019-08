利奇馬預計逼近沖繩「非常強大」　日本氣象廳：警戒高浪大雨

▲日本氣象廳預測颱風路徑。(圖/翻攝自日本氣象廳)

記者丁維瑀/綜合報導

今年第8號颱風「范斯高」6日凌晨登陸日本宮崎市後,影響九州島,NHK指出,必須注意強風與大浪的狀況。另一方面,第10號颱風「柯羅莎」在日本南部海域生成,第9號颱風「利奇馬」也趨向沖繩南方海面。日本氣象廳呼籲,沖繩地區的居民要留意強風、高浪以及大雨。

Wet and windy mess north of Miyazaki right now #typhoon #Francisco #Japan #宮崎 #台風第8 pic.twitter.com/MMRfac4KEX

根據NHK資訊,范斯高颱風已來到九州以北的海域,不過,該地區仍必須注意土石流等相關災害。接下來,日本預計會受到利奇馬影響,8到9日可能侵襲沖繩南方海面。由於柯羅莎颱風的生成,等同日本周邊就有3個颱風包圍。

#台風8号 は一旦日本から離れますが、#台風9号 と、きのう新たに発生した #台風10号 が北上する見込みです。北日本から東日本の内陸部を中心に激しい雨となるおそれも。ご注意ください。

また、各地で最高気温35度以上の猛暑日となるでしょう。熱中症など体調管理にも注意してお過ごしください。 pic.twitter.com/58kBYTmNCJ

現階段沖繩的降雨情況仍很明顯,加上利奇馬颱風影響,預計會有更多雨量。根據日本氣象廳最新數據,利奇馬位於沖繩南部(北緯20.2度,東經128度),以北北西前進,8日上午9時預計變得「非常強大」,來到石垣島東南280公里處,屆時近中心最大風速可能為每秒45公尺,瞬間最大陣風每秒60公尺。

