手機鬧鐘莫名被關！巴西女總是睡過頭　偷錄影發現「粉紅肉墊」狂拍iPhone

▲調皮的貓貓按完鬧鐘後，還爬到床上和主人撒嬌。（圖／翻攝自youtube）

實習記者任珈萱／綜合報導

農曆7月發生這種事，應該會嚇死吧。巴西一對夫妻，常因手機鬧鐘沒響而睡過頭，但明明睡前都有設鬧鐘，隔天卻都沒動靜，一開始還不覺得有異，但幾乎每天都發生這樣的事便開始覺得不太對勁，於是決定拿手機錄影觀察，最後發現兇手竟是他們門養的貓咪！

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從影片中可以看到，貓貓一開始坐在床對面的櫃子上，舒舒服服的坐在包包上，而女主人這時開始拿著手機錄影；就在這時，鬧鐘響了，貓咪緩緩從櫃子上跳下，再跳到床旁邊的小櫃子上，用可愛的小肉球拍了拍手機，試圖將鬧鐘關掉，試了幾次後，果然成功關掉！「原來是這傢伙關掉我們的鬧鐘」，夫妻倆不敢相信，害他們遲到的竟然是自己養的貓咪，頓時覺得好氣又好笑。

▲▼貓咪就會走到手機旁邊，用牠的小肉球，把鬧鐘按掉！（圖／翻攝自youtube）

影片上傳至youtube後，網友們直呼貓咪的舉動可愛又聰明，紛紛在底下留言表示，「我一定要給他們的老闆看看這個影片」、「這貓貓聰明到可以關掉手機鬧鐘」、「貓真的很有靈性」、「可能很怕睡覺被吵到吧XD」、「真的是聰明到沒話說ㄟ！」