全家也是牠家！「巴掌大老鼠」攻佔超商　網起雞母皮：新開的迪士尼？

實習記者黃可昀／綜合報導

通常日本店家都給人一種乾淨、整齊的形象，但東京都澀谷區這間全家便利商店卻成了老鼠窟，6隻肥大老鼠在食物冰櫃中亂竄，當作自己家穿梭自如，宛如成了一座「迪士尼」，隨處可見米老鼠大軍出沒。

從日本媒體J-cast轉貼的影片中，短短30秒就出現6隻老鼠，似乎是全家總動員，而且每隻都活動力旺盛又強壯，體型幾乎有一個成人的巴掌大，牠們不停在冷藏區跑上跑下，而且冰櫃中還擺放滿滿的微波便當、涼麵、飲料等等，這些食物如果被不知情的消費者吃下肚，明顯有衛生安全的疑慮。

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影片曝光後，驚人景象讓網友狂起雞母皮，全家便利商店總公司也立即發表聲明，「我們深表歉意」，這間店已經在5日暫時關閉並進行全面消除，店內的食物與商品全部下架，「之後將會評估周圍環境與衛生狀況，再決定是否繼續營業。」

部分網友指出，這間店的地板看起來打掃得非常乾淨，有可能是澀谷的衛生條件原本就比較不好，所以出現老鼠也已經見怪不怪，「澀谷的老鼠都不怕人類」、「東京，不意外」、「新開的東京迪士尼？」「澀谷本來就很髒啊，只消毒這間店也沒用」。