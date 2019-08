貿易戰打到2020？川普暗示準備好了　必要時刻協助農民

▲中美在貿易戰各自守住底線。(圖/路透)



《衛報》報導,美國總統川普(Donald Trump)暗示,他已準備好參與長期的美中貿易戰;他6日透過推特強調,如果美國農民面臨來自中國的壓力,他2020年將提供支持給這些族群。事實上,眾多農民一直是川普的票倉,在貿易戰中也受到強烈衝擊。

As they have learned in the last two years, our great American Farmers know that China will not be able to hurt them in that their President has stood with them and done what no other president would do - And I’ll do it again next year if necessary!

川普6日在推特寫道,「正如過去2年所理解到的,我們偉大的農民知道中國不會傷害他們,因為總統與他們站在一起,做了其他總統不會做的事情。如果有必要,我明年還會再做一次!」高盛集團公司(Goldman Sachs)經濟學家預測,美中僵局可能持續到2020年11月美國總統大選之後。

報導指出,隨著美中解決爭端的可能性越來越小,兩國的風暴已導致全球股市暴跌。中國6日祭出強烈措辭,指責美國藉由實施單邊主義、保護主義,刻意破壞國際秩序,結果嚴重損害全球經濟。

美國財政務5日宣布,中國列為「匯率操縱國」;財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)表示,中國貶值人民幣的行為,為了在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。美國要求國際貨幣基金組織(International Monetary Fund),消除中國最新舉措帶來的不平等競爭優勢。

分析人士認為,川普尋求連任2020之際,美中貿易爭端可能持續到2020年;為了安撫受影響的農民,川普也提供數十億美元的補貼。

