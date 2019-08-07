史上首度！日本頒布政令：貿易白名單剔除南韓　28日正式實施

▲ 日韓國內皆燃起互相抵制的運動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰戰火，日本2日內閣會議通過將南韓從貿易優惠待遇國中剔除，經濟產業省今（7）日頒布第71號政令，公布輸出貿易管理令修正案，將南韓從白名單中刪去，28日起正式施行。

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根據此項政令，任何日本企業若向南韓出口可能轉作軍事用途的指定品項，未來3年內便得經過政府審查許可才能放行；若有向南韓出口可能用於武器開發的非管制品項之虞，也須另經政府許可。

▲ 日本7日刊登官報，將南韓踢出白名單。（圖／翻攝自日本國民印刷局官報官網）

日本過去為簡化出口軍事用途物品或技術的程序，將沒有擴散大規模毀滅性武器之虞的國家列入白名單。日本企業向名單內如美國、英國等西方國家及南韓、阿根廷、澳洲、紐西蘭等27國輸出管制產品時，不需加以審查。南韓2004年被列入這份白名單，時隔14年被踢出。這是日本史上首度將特定國家從白名單中除名，名單上的國家也減少為26國。

日本7月4日將3項半導體材料列為向南韓出口時須獲個別許可的指定品項，企業欲出口時須向經濟產業省申請許可證，將耗時90天。南韓《韓聯社》根據日本稍早公布的出口管制施行細則分析，須經個別許可的產品仍維持3項，顯示日本政府並未指定更多產品，屬不幸中的大幸，但對韓貿易攻勢目前並無放緩跡象。