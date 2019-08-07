南韓氣象廳：利奇馬9日離台最近　路徑受柯羅莎影響「超級電腦難預測」

▲ 南韓氣象廳預測，利奇馬9日上午將經過台北東南東方約300公里海面上。（圖／翻攝自南韓氣象廳官網）

記者陳宛貞／編譯

2019年第9號颱風利奇馬稍早轉為中颱，南韓媒體也密切關注。《中央日報》7日報導，第8號颱風范斯高6日晚間在釜山附近登陸後消失，利奇馬及6日下午生成的第10號柯羅莎颱風預料都將比范斯高更強，未來路徑發生變化的可能性高，目前還難以預測。

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南韓氣象廳今日指出，4日生成的利奇馬預計6日晚間9時（台灣時間8時）左右通過日本沖繩南方約750公里海面北上，預料將增強為「強中型級颱風」，9日上午9時（台灣時間8時）左右經過台灣台北，10日下午將登陸中國南部，11日下午3時（台灣時間2時）左右通過上海。若利奇馬經上海附近陸地往西海（黃海）移動，料將對朝鮮半島帶來影響。

▲ 柯羅莎颱風預料將往日本北上。（圖／翻攝自南韓氣象廳官網）

另一方面，10號颱風柯羅莎6日上午在關島附近海上生成，6日晚間9時（台灣時間8時）轉為中型級，經過關島北北西方680公里外海面。南韓氣象廳預測，柯羅莎今天上午將朝日本東京方向北上，可能自日本南部進入，貫穿日本後往東海（日本海）移動。

利奇馬及柯羅莎可能對彼此產生影響，強度及路徑皆仍處於不穩定的狀態。南韓氣象廳指出，目前為止預測2個颱風間的推力較大，但同時存在2個強力颱風時，就算以超級電腦也很難準確預測路線。