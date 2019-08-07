印度史上第二位女性首長辭世　總理莫迪：全國同感悲痛

▲印度前外交部長斯瓦拉吉。（圖／路透）



實習記者陳威翰／綜合外電報導

根據新德里一家醫院聲明，印度前外交部長斯瓦拉吉（Shushma Swaraj） 在6日晚間辭世，享壽67歲。她在政壇上有舉足輕重的地位，2014到2019年間擔任外交部長，更是印度史上第二位擔任首長的女性。

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斯瓦拉吉是印度人民黨高級領導人，她的辭世也讓許多人感到不捨。印度總理莫迪（Narendra Modi）就推文表示哀慟，「印度政治史上輝煌的篇章告了一個段落，全印度上下對於如此傑出領導者的逝世同感悲痛，她奉獻了一生，致力於公共建設與改善貧窮人口的生活。沒有人能跟斯瓦拉吉一樣，她是數以萬計人民的楷模。」

A glorious chapter in Indian politics comes to an end. India grieves the demise of a remarkable leader who devoted her life to public service and bettering lives of the poor. Sushma Swaraj Ji was one of her kind, who was a source of inspiration for crores of people.

莫迪更進一步指出，「斯瓦拉吉是一個有豐富作品且傑出的演說者與國會議員，不分黨派都很尊敬她。當事情關係到人民黨的理念時，她不會做出讓步，人民黨能有今天的地位，斯瓦拉吉貢獻良多。」

斯瓦拉吉的遺體會被暫時放置在人民黨總部直到7日下午3點，許多政治領袖都前往致上最深敬意。遺體會在稍晚於首都進行火化。