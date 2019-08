充電器爆炸釀大火！7歲女童「困鐵窗」...雙腳掛窗外遭活活燒死

▲摩洛哥海米薩特發生火警,女童被卡鐵窗內活活燒死。(圖/翻攝自臉書/Ayoub Bnider)

記者錢玉紘/綜合報導



摩洛哥媒體報導,當地時間4日下午,在海米薩特(Khemisset)的一處公寓內發生火警,一名7歲女童被卡在鐵窗內無法脫困,只能活活被燒死,由於火勢太大,目擊者們雖然試圖闖進公寓內救援,但仍然失敗。據了解,失火原因疑似是手機充電器爆炸。

據了解,火警發生的時候,7歲的女童剛好在窗戶邊玩耍,因此被困在鐵窗內,無法逃生,附近鄰居雖然試圖衝破公寓大門,或是用繩索和梯子救人,但因為火勢太大而失敗,可憐的女童就被困在屋內,活活燒死。

有目擊者錄下影片,可以看到女童雙腿還掛在鐵窗外面,畫面怵目驚心,事後影片在當地社群媒體上瘋傳。

當地消防局的明指出,起火原因是手機充電器爆炸,而當時女童正在同一個房間內,再加上房內有許多易燃物,且鐵窗阻礙逃生,才會導致悲劇。女童的媽媽和妹妹則是及時逃出火場,送醫後狀況穩定。

有居民痛批救難人員動作太慢,已經打電話通報後30分鐘才有人來,消防隊則回應,一接獲通報之後就已經立即派人趕到現場。

