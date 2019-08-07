充電器爆炸釀大火！7歲女童「困鐵窗」...雙腳掛窗外遭活活燒死

▲摩洛哥海米薩特發生火警，女童被卡鐵窗內活活燒死。（圖／翻攝自臉書／Ayoub Bnider）

記者錢玉紘／綜合報導



摩洛哥媒體報導，當地時間4日下午，在海米薩特（Khemisset）的一處公寓內發生火警，一名7歲女童被卡在鐵窗內無法脫困，只能活活被燒死，由於火勢太大，目擊者們雖然試圖闖進公寓內救援，但仍然失敗。據了解，失火原因疑似是手機充電器爆炸。

據了解，火警發生的時候，7歲的女童剛好在窗戶邊玩耍，因此被困在鐵窗內，無法逃生，附近鄰居雖然試圖衝破公寓大門，或是用繩索和梯子救人，但因為火勢太大而失敗，可憐的女童就被困在屋內，活活燒死。

請繼續往下閱讀...

有目擊者錄下影片，可以看到女童雙腿還掛在鐵窗外面，畫面怵目驚心，事後影片在當地社群媒體上瘋傳。

當地消防局的明指出，起火原因是手機充電器爆炸，而當時女童正在同一個房間內，再加上房內有許多易燃物，且鐵窗阻礙逃生，才會導致悲劇。女童的媽媽和妹妹則是及時逃出火場，送醫後狀況穩定。

有居民痛批救難人員動作太慢，已經打電話通報後30分鐘才有人來，消防隊則回應，一接獲通報之後就已經立即派人趕到現場。

Last night in al-Nasr neighborhood near al-Nasr Mosque in Sidi Allal Al-Bahrawi, a house caught fire and a minor girl was devoured.