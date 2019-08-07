七夕約會撩男這樣畫！美妝大神Pony曝好氣色「素顏妝」4大關鍵　

▲男生喜歡的「素顏」其實是看不出有化妝的好氣色「偽素顏」。(圖／翻攝Pony IG &小紅書，以下同)

記者張毓容／台北報導

一定很多女生都聽另一半說過「我覺得妳素顏最美」這句話，但其實男生們喜歡的「素顏」不是真的完全沒化妝的真素顏，而是看似沒化妝卻有猶如天生就有清透美肌和粉嫩好氣色的「偽素顏」。

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而在瀰漫浪漫氛圍的七夕情人節裡，與其畫上自以為「桃花妝」的濃豔妝感，不如換上對男性來說更有魅力的「偽素顏」妝感，更能成為他心裡的那顆蜜糖啊！雖然是追求看不出彩妝感的「偽素顏」，但其實這種超自然淡妝更講求妝容的細緻度，不知道如何下手嗎？快跟著美妝大神Pony的小秘訣，一步步打造必勝約會妝。





▲Pony提醒，好氣色「素顏妝」最重要的部分就是底妝。

清透裸感底妝



想打造讓人看不出有化妝、猶如天生就這麼美的「偽素顏」，底妝可說是最重要的部分，可說是99%的成功都得靠底妝，

1.妝前乳：因為七夕當天不是假日，大部分人白天都要先上班，就算是放假的學生，如果約會從白天開始，到晚上一整天下來，帶妝時間長，建議使用有防曬功能且能增加持妝效果的妝前乳。

2.粉底液：Pony推薦使用妝感偏向水潤輕薄的粉底液，且少量多次地上，可以讓底妝更服貼、輕薄。先取少量粉底用濕海綿在臉上輕拍開薄薄一層，再取量少量粉底液重複拍上輕薄的第二層。

3.遮瑕：用小頭刷沾取比膚色深一號的遮瑕產品，點在痘疤、在意的斑點處，不要用海綿拍開，直接用小頭刷暈開邊緣就好。

4.提亮：用液狀的亮采筆、明采筆點塗淚溝、法令紋等處，再用濕海綿輕輕拍服貼。

5.修容：用軟刷沾取淺棕色修容粉輕刷在鼻樑兩側的眼鼻連接凹陷處、兩頰、下巴兩側，下手一定要輕，以免顏色太明顯破壞「素顏感」。

6.定妝：以刷具沾取蜜粉後以點壓式手法輕撲上臉，切記不要來回刷。

原生感自然眉



為營造自然感，建議眉毛不要使用太深的顏色，並配合髮色選擇色調，像是Pony選用的是淺棕色。不要以填補色塊的方式整片塗上，要按照眉毛生長方向畫出根根分明的原生眉毛的感覺，Pony提醒下手要很輕，一根根畫完後再用沒刷暈刷開，若有超出沒行的部分就用遮瑕修飾掉。

▲眼妝千萬別貪心，別用明顯色調和假睫毛。



清淡卻有神的柔和眼妝



1.眼影：首先眼影非常簡單，挑選一個貼近膚色的嫩粉色薄薄暈染一層在眼窩上，再用帶有細緻珠光的淺香檳色稍微帶過上眼皮中間、臥蠶處和眼頭。

2.眼線：選用棕色眼線筆填內眼線，填補睫毛空隙，眼尾1/3畫稍微向下的細眼線，讓眼妝更柔和。

3.睫毛：先將睫毛夾出自然捲翹弧度，再刷上能更顯自然的棕色睫毛膏，不用重複刷，要維持根根分明的乾淨狀態。

▲蜜桃色是最能打造好氣色又自然的色調。



粉嫩好氣色的唇＆頰



最後，選擇粉嫩的蜜桃色唇彩，薄擦一層上嘴就有溫柔可人的天生蜜桃唇，再用同色系腮紅掃過蘋果肌，粉粉嫩嫩打造自然好氣色。

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