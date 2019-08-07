想瘦就要在意入口的食物　「增肌減脂」便當菜：章魚燒雞肉丸自己做

文／明蒂Mindy 圖／三采提供

吃自己做的便當，讓自己更有活力、精神更好！跟大家分享美味不減又多樣化的獨家增肌減脂便當。

章魚燒風味雞肉丸

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Kcal 411.7

蛋白質（g）43.7

脂肪（g）16.7

碳水化合物（g）22.6

食材 1人份

烹調時間：35分鐘

•雞胸肉150克 •雞蛋1顆 • 洋蔥1/4顆 •蔥2根 •白胡椒適量 •鮮奶1大匙 •鹽巴適量

【章魚燒風味醬】

•市售豬排醬適量

•低脂沙拉醬少許

•柴魚片適量

備料：將雞胸肉絞成碎肉、洋蔥切碎、蔥切成蔥花。

作法

1.將豬排醬、沙拉醬、柴 魚片以外的材料放入料理盆中。





2.攪拌到產生黏性。





3.將絞肉塑形成球狀，放入滾水中煮到表面熟成，取出備用。

4.取一平底鍋，抹上少許油，加入煮好的雞肉丸，煎到表面焦黃。





5.抹上豬排醬及低脂沙拉醬、撒上柴魚片即完成。

明蒂：加上低脂美乃滋和柴魚片的雞肉丸，看似章魚燒，實則為口感Q彈的雞肉丸。

【書籍推薦】

★書名：明蒂的日日便當：IG人氣碩士女孩的135道快速X減脂X超好吃料理

★作者：明蒂Mindy

★出版社：三采

★出版日期：2019年8月2日

★建議售價：新台幣420元