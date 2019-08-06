張鈞甯悠遊義大利度假勝地　戴IWC新錶拍美照好愜意

▲張鈞甯悠遊義大利度假勝地柏濤菲諾演繹IWC同名系列女錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

向來予人陽剛感的IWC萬國錶不一樣了！從宣布超模約瑟芬斯可瑞娃（Josephine Skriver）與女星張鈞甯擔任新任品牌大使，並在義大利Protofino柏濤菲諾小鎮拍攝唯美廣告大片，就讓人感到品牌的新意，當然她們所戴的錶也令人耳目一新，是以此度假勝地命名的柏濤菲諾系列女錶，尺寸縮小至34毫米，更秀氣了。

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▲張鈞甯（右）與超模約瑟芬斯可瑞娃成為IWC新任品牌大使，在義大利柏濤菲諾拍攝同名系列錶款形象照。（圖／品牌提供，以下同）

過往IWC的廣告女主角總是酷酷的中性褲裝上陣，這回張鈞甯與超模約瑟芬斯可瑞娃換上軟質襯衫、粉色套裝，一派隨興的look搭配最新錶款，悠遊風光明媚的義大利柏濤菲諾小鎮，無論是乘船欣賞海岸風光、坐上古董車遊街、在碼頭邊品嘗下午茶或吃冰，都讓張鈞甯留下難忘回憶，她表示：「從這麼美的地方開始與IWC合作實在太不可思議了。」

▲張鈞甯戴著新款柏濤菲諾自動腕錶34腕錶悠遊度假小鎮，相當愜意。

IWC柏濤菲諾系列於1984年問世，受到50與60年代經典圓形錶啟發，今年首度推出錶徑34毫米的女錶，錶殼以精鋼或18K玫瑰金打造5種款式，當中一只為米蘭帶設計，均配備快拆裝置可隨興更換義大利皮具製造商Santoni的各種色調皮革錶帶，變換不同風貌。

▲張鈞甯所戴的酒紅色錶帶柏濤菲諾玫瑰金自動腕錶34（左）411,000元，米蘭帶精鋼款194,000元。

最華麗的柏濤菲諾自動腕錶34，為錶圈鑲滿美鑽的18K玫瑰金款，焦點落在閃爍的壓紋鍍銀錶盤，完美詮釋柏濤菲諾港海面波光粼粼的模樣，為IWC首度運用的裝飾技法。

▲演繹柏濤菲諾港海面波光粼粼模樣的玫瑰金鑽錶，以壓紋鍍銀面盤呈現，624,000元。