長度不到20公分　全世界最小的「微型吸塵器」桌上碎屑馬上清

▲World's Smallest Vacuum Cleaner，針對桌上的髒污能馬上清潔。（圖／翻攝自Firebox，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

市面上功能多采多姿的家電產品，讓我們輕鬆清除家中地上的大片髒污，有時甚至不用自己動手，但對於小面積的清潔，反而很多時刻我們都束手無策，桌上零食的碎屑、橡皮擦的殘骸、削鉛筆的木屑等，有一款「微型吸塵器」讓你輕鬆保持小工作區的清潔。

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▲採用USB插頭供電。

微型吸塵器的大小約19Ｘ14Ｘ5公分，約莫一個高茶杯的大小，採用的是USB供電，意即可使用行動電源或是電腦上的插孔，它就可以馬上「開工」，小巧的吸頭設計讓使用者在清潔時，不需要大動作的把東西移開，它也能吸到縫隙中的垃圾。

▲食物碎屑可以立馬解決。

當然，它僅是收集與清理桌上混亂的小工具，或是也能應用在花圃、車用儀表板等小區域的清潔，也不會有什麼HEPA濾網，它的構造簡單容易使用，也很方便就能清潔，不過它的電線長達122公分，即便有張大的辦公桌，相信也能很夠用。

目前微型吸塵器已在英國開賣，售價為13.99英鎊，折合台幣約540元，其實售價滿平實的。

▲還有清潔工具可簡單清掃。