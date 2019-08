凱特王妃靠它完勝所有場合　「裸色高跟鞋」是嬌小女孩的救星

一句Nude is the new Black將裸色與經典黑色一同劃上現代女孩必備單品之一,掀起一股裸色風。作為一款經典單品,無疑見證了不少精彩話題。到底為什麼裸色高跟鞋這麼地好穿搭呢?其實黛安娜王妃早在1985年時,身穿駝色大衣搭配裸色高跟鞋出席慈善活動,自此,我們很常在歷史照片中看到黛安娜王妃穿著裸色高跟鞋。

1997年,黛安娜王妃用裸色高跟鞋搭配藍色套裝展現高貴典雅的氣質,無論黛安娜王妃身著什麼樣的時裝,不變的總是她腳上這雙裸色高跟鞋,穿裸色高跟鞋幾乎成為黛安娜王妃的標準風格,也代表著皇室高雅的氣質。







關於黛安娜王妃的裸色高跟鞋,還有這麼一件事成為英國人民心中永遠的遺憾。Jimmy Choo是黛安娜的御用鞋履設計師,而黛安娜也成了他的貴人。1990年,黛安娜第一次邀請Jimmy Choo入宮共進下午茶,並現場訂了6雙鞋。這樣的親密訂製延續了七年,製作了約100雙鞋子。原本黛妃向Jimmy Choo訂製了一雙裸色尖頭平底鞋,並約定於1997年9月1日送到肯辛頓宮。誰知就在前一天黛妃便魂斷巴黎。

事後黛妃的工作人員表示要花錢買走這雙鞋,Jimmy Choo也沒有同意。於是,這雙沒來得及取走的Jimmy Choo便至今被設計師收藏於工作室中。

至於裸色高跟鞋為何是嬌小女孩的救星?看看這些歐美袖珍女星便可以知道。像是紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫Olivia Palermo的示範穿搭更為明顯!看起來像是九頭身美女,實際上只有163公分的奧莉維亞巴勒莫Olivia Palermo,在歐美國家的普遍身高來講算是嬌小了些,因此,在她的造型中,很常可以看見她穿著裸色款鞋履拉長腿的比例。

157公分的美國女星伊娃隆戈莉亞Eva Longoria,也都相當愛始用裸色高跟鞋作穿搭,不管是奧莉維亞巴勒莫Olivia Palermo伊娃隆戈莉亞Eva Longoria,她們的身高皆在160公分上下,與台灣女性平均身高160公分差不多,很適合作為台灣女孩的穿搭範例。







Christian Louboutin從不忌諱展現美麗的肌膚,數十年來,設計師也致力打造立體精緻的鞋履,完美襯托女士的迷人曲線,讓她們更添嫵媚。Christian Louboutin除了有Nudes系列外,也曾經將Christeriva足踝綁帶高跟鞋和Cherrysandal厚底鞋系列,以五種不同深淺的裸色演繹經典設計,開創先河。系列始於一個簡單的理念,讓每個女孩都能找到適合自己膚色的裸色鞋款。







當今英國皇室的穿搭代表,就是唯一的凱特王妃。新一代王室形象代言人的凱特王妃,身體力行的遵循節儉穿衣的原則,此舉也為自己贏來不少好評。從2012年英國女王登基60周年慶典到2014年的澳大利亞外交之旅,一雙售價195英鎊的L.K. Bennett裸色高跟鞋成為她重複率最高的單品。

凱特王妃總是會選擇用這雙裸色高跟鞋與各式服裝搭配,其中有Alexander McQueen的禮服,親民的Diane von Furstenberg連衣裙或者高訂禮服,這雙鞋不僅成為凱特王妃代表性的風格單品之一,也奠定了人們心目中節儉王妃的時髦穿搭範本。







另外一雙另類出名的高跟鞋,居然與恐龍有關係!看過《侏羅紀世界Jurassic World》一定會發現女主角布萊絲達拉絲霍華(Bryce Dallas Howard)從頭到尾跟著男主角克里斯普瑞特(Chris Pratt)逃跑,死都不脫,逃命也要很時尚的那雙神奇高跟鞋。這雙可以讓女主角奔跑如風,連恐龍在追都不怕的高跟鞋,是來自美國品牌的Sam Edelman裸色高跟鞋。

扮演Claire的演員Bryce Dallas Howard在接受采訪時表示,最初對電影全程穿高跟鞋拍攝的設置表示拒絕,直到拍攝前才決定保留這雙高跟鞋,在完成電影拍攝後她更感嘆道:「之前我曾想,如果當災難來臨的時候,我穿著一雙高跟鞋,該怎麼辦?但是現在我感覺不管我穿著高跟鞋時發生什麼事,我都會應對自如。」

片中的裸色高跟鞋低調優雅卻不失前衛且百搭,片中配合全身簡約風白色單品令人印象深刻,女主角Bryce Dallas Howard還說,在拍戲時曾經安排的是穿一雙運動鞋,但當她看到這雙裸色高跟鞋,便立刻改變了主意:「即使被霸王龍追,有了這雙裸色高跟鞋,我也能優雅的跑掉!」

