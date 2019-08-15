小禎靠「深蹲+棒式」練出好身材　11字口訣記牢任何地點都能輕鬆做

常常聽到大家都在說深蹲與棒式，不僅能做到燃燒脂肪與練就肌肉，身體線條也會越來越好看。靠運動幾乎快瘦下一個人體重的小禎，現身告訴我們不一定要到健身房，在家就可利用「深蹲」與「棒式」練出好身材。







為什麼是深蹲與棒式？

小禎解釋說，「深蹲最重要就是練到大腿與臀部的肌肉！健身教練有說大腿是人體的第二個心臟，這區是人體最大的肌肉群，只要把肌肉量練出來，就能提高基礎代謝率，自然而然練出易瘦體質。」深蹲重要的原因就在此。而棒式則能訓練全身肌肉，再配合進階運動加強女生最在意的核心與腹部線條，任何地點都能做這兩個運動。





小禎首先教大家深蹲，「深蹲要注意的地方最重要就是膝蓋不要超過腳尖，免得受傷。再來就是記得這個口訣「快快蹲、慢慢起來、屁股夾緊！」試試看蹲到最低然後再慢慢起來、做到5、6下的時候就能感受到大腿肌肉的發抖感。更有感的話也可以自己加重量，像是小BABY、狗狗，都是很好的加重量幫手。」







另外就是棒式，「只撐在那裏很無聊的話，可以試試看進階版，拍左右肩與左右膝蓋，這個姿勢最重要的重點是身體不能跟著晃，穩住大腿與收小腹穩住後，這樣慢慢做下來，會感受到下半身的核心肌群在出力、並且做到平衡才算真正有效果。大概1組10下，可以做到3~5組，那要記住一點的是，做運動就是不要勉強，只要練出習慣最重要，堅持下來一定能看到成果。」





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※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 VOGUE.TW | 來源：IG@karenhu1984 |

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