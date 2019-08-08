【奧斯塔羅】找出堅持的動力　你的夢想有機會成功嗎？

面對自我的夢想

有些人堅持到底

有些人始終懷疑自己

如果你也有著夢想

那就跟奧斯老師一起來看看

你的夢想有機會成功嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，有時候擇友真的要謹慎，奧斯老師相信你對於夢想的堅持，但你就是個近朱者赤近墨者黑的人，有時候受到周遭朋友的影響時，你就會稍稍懷疑自己是否真能做到，或是朋友談論其他夢想的時候，你也就擺動了自己的目標，所以你千萬不要因朋友的三言兩語，就影響到自己堅持的夢想喔！



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選擇這組牌的朋友，你堅持的方向真的對了嗎？這樣的牌組暗示你的思緒雜亂，或許你是個有夢想的人，但偏偏就是想太多，有時候面對夢想時，你容易懷疑自己的能力，並且也會想得太複雜，所以堅持、堅定以及方向是相當重要的，一但穩固這三個面向，就能更進一步囉！

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選擇這組牌的朋友，你多久沒有努力邁入自己的夢想了呢？這樣的牌組代表環境問題以及社會現實，當然你不是個沒夢想的人，但偏偏在現實中磨耗許多你對於夢想的堅持，所以你漸漸的委曲求全了，不過奧斯要說，有時候屈就現實不是壞事，但需要的是堅持，另外，年輕不怕跌倒，只怕不肯跨出第一步，所以請嘗試回想你的夢，並努力拚吧！

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選擇這組牌的朋友，你的夢想就真的是喊口號了，這樣的牌組代表定性不高以及天真浪漫，看的出來你也是有夢想的人，但卻沒有堅定的目標，所以這部份就要花上時間好好想想，可別空有夢想卻沒有努力做過，所以挑選到這組牌的朋友，堅定後就出發吧！

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