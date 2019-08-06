連體雙胞女兒分離「只能救一個」！　他陷人生最痛選擇…結局心碎

▲連體雙胞胎的父親陷入「2個只能救1個」的心碎抉擇。（圖／翻攝自leralpointnet twitter）

記者何文君／綜合報導

塞內加爾一名父親準備讓3歲的「連體雙胞胎女兒」進行分離手術，由於其中一個女兒患有心臟疾病，若不盡快分離，2人都有很高的機率會相繼死亡，但手術的代價是「必須犧牲其中一個」，這讓他頓時陷入人生最痛選擇，最終決定拒絕手術，「我完全無法理性思考，任何決定都會令人心碎！」

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綜合外媒報導，50歲的伊布拉希馬（Ibrahima Ndiaye）帶著一對連體雙胞胎女兒馬里姆（Marieme）和恩迪耶（Ndeye）遠赴英國求醫，希望當地的兒童醫院能夠女兒進行分離手術，未料卻得到令人心碎的答案，若想要拯救女兒，必須犧牲其中一個，作為另一個存活的代價。

醫師解釋，馬里姆和恩迪耶身體相連，但心臟、腦和肺是分開的，卻共用一個消化系統、肝臟、膀胱和3個腎臟。除此之外，馬里姆患有心臟疾病，預期壽命很短，若不幸去世，恩迪耶也會跟著死亡；因此，若選擇不手術，2個女兒都有很高的機率相繼過世，但要進行分離，就必須捨棄一人，且必須在馬里姆病情惡化前下手。

▲若要拯救女兒的性命，必須犧牲一個，作為另一個存活的代價。（圖／免費圖庫pexels）

伊布拉希馬表示，在來英國之前，已經遊走比利時、德國、美國、辛巴威、挪威、瑞典等國尋求最適當的醫療方式，如今面臨人生最艱辛的抉擇，無奈悲喊「我無法理性思考，只能捫心自問，任何決定最終都令人心碎。」

消息曝光後，親友們建議犧牲掉有心臟病的馬里姆，總比最後2人一起死亡好；但經過專業團隊對手術風險以及倫理困境的評估，伊布拉希馬最終選擇「拒絕手術」，「她們是一體的，有同樣的生存權利，我無法扮演上帝，不想在生死二選一中抉擇。」