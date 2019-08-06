狠弟不爽「WIFI和家人共用減速」　怒勒親姐脖子15分斷氣…逼給玩電動！

▲霍金斯想要讓自己電動的網路更快，竟痛下殺手幹掉姐姐。（圖／當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國喬治亞州日前發生一起家庭悲劇，一名18歲的哥哥因為不爽家中的無線網路速度很慢，甚至因為自己想玩電動而遭到母親阻止，一起之下與媽媽爆發口角，當時他的姐姐目睹了一切後，勇敢地跳出來阻止，沒想到卻遭到哥哥活活掐死。

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根據英國《太陽報》報導，當時16歲的霍金斯（Kevon Watkins）因為沉迷於網路遊戲，加上因為家裡網速太慢，他偷偷更改掉無線網路的密碼，這樣家人就不會一起共用網路讓速度降低。然而就在霍金斯打開電腦及網路準備要開始玩遊戲時，霍金斯的母親立即上前阻止，母子倆立即爆發激烈口角。

霍金斯的姐姐目睹了激烈口角後相當擔心，因此上前阻止，沒想到已經吵紅了眼的霍金斯竟然下意識架起拐子勒住姐姐的脖子，就這樣使出蠻力抱住15分鐘後，姐姐無聲地滑落地上已經斷氣。警方接獲報案後，立刻將女子送往醫院急救但已經來不及。

日前法官開庭時表示，這樣的暴力行為造成了家庭悲劇，希望可以有適當的判決來彌補這個家庭的破洞。據悉，霍金斯的姐姐當時已經訂婚，甚至已經有3歲的孩子。一時的衝動造成兩家庭的破碎，連陪審團都不勝唏噓。