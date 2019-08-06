失眠男友想「翻身激戰」　女友經期來拒絕拿刀猛刺：捅下去你就很好睡

▲女子因為月經來拒絕男友打炮，最後拿刀刺向對方。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

男女歡愛乃建構於兩情相悅之上，美國佛羅里達州一名失眠的男子，突如其來的性慾讓他轉身向女友求歡，沒想到因為女友拒絕，兩方爆發衝突口角，一氣之下女友拿刀刺向男子並狂妄地大喊：「這樣就能幫你睡著了！」

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根據英國《太陽報》報導，22歲的佛洛雷斯（Michael Lozano Flores）向警方表示因為自己失眠，所以想說找女友起來做愛做的事情，沒想到33歲的女友凡尼莎（Vanessa Nicholson）拒絕，兩人最後竟然爆發口角衝突，凡尼莎甚至動口咬傷佛洛雷斯，並且拿刀出來刺傷他，最終讓男方直接進了醫院。

凡尼莎遭到警方逮捕後表示，因為自己處於月經期加上身體確實不適，所以才會拒絕男友，過去佛洛雷斯已經多次有對她動手的紀錄。如今犯下該起案件已經忍受多時，在刺傷男友前，凡尼莎甚至爆吼，「你只想到你自己想要做愛做的事情」。

當地警長辦公室發言人表示，佛洛雷斯承認自己和女友發生衝突，凡尼莎已經遭到逮捕，並於稍晚被釋放，全案還需開庭審理最終的審判。本月初佛羅里達也出現一名婦女因為用菜刀砍殺老公，同樣也是為了夫妻行房的不和諧。