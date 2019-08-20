潮流型人們最愛穿小白鞋走跳的盛夏都過了一半，你還沒有找到自己的命定款嗎？除了小白鞋以外，防水材質，各式各樣的精彩新配色，或者是經典不敗鞋款的新創意，意外發現超好搭的鞋款，一次總整理給你。快跟著VOGUE一起盤點，早秋最新鞋款有哪些？



alexanderwang awnyc stadium運動鞋

awnyc stadium運動鞋推出白、黑、黃三色，經典流暢線條打造洗鍊外型；採用牛皮、橡膠等多種材料拼接設計，並使用PVC材料包覆網眼鞋面，足以應付抵擋日常的污漬，超級實搭之外也非常耐穿。從此，就算穿著白色球鞋，也不用擔心因為一些小意外變得髒兮兮。為了證明這款鞋子有多防汙防髒，alexanderwang找來美國超人氣網紅也用戲劇性的實驗方式測試了這雙新鞋的防水性。

坐擁超過420萬粉絲的人氣網紅Rickey Thompson展示了無論在什麼情況下—雨水、陽光、香檳浴，或是在派對上被喝醉的旁人不小心潑了一腳濕，awnyc stadium運動鞋都能保持潔淨如新—而這就是wang式防水「膜力」。

alexanderwang發佈最新2019 Collection 2系列awnyc stadium運動鞋，已於台北微風南山專門店正式開賣。

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2019秋冬女士系列 COLD NORTH呈現北歐獨特氣質

義大利精品鞋履品牌HOGAN本季踏上極地征途，以寒潮風雪的嚴峻天氣為主題，透過璀璨的極光為靈感，打造出多款時尚與奢華並重的禦寒單品。本季全新系列INTERACTION延續品牌經典，打造復古時尚老爹鞋款，使用特殊記憶鞋墊並具有6公分高度。ICE CLIMBING攀冰系列則是以金屬材質貫穿秋冬系列，冰河銀更代表冰川的白淨，以金屬LOGO搭配山羊皮面的MAXI H222和MAXI ACTIVE則運用螢光鞋帶點綴。





BOREAL 北方系列以絢麗的極光粉紫色交織異材質和亮片設計，讓寒冬的裝備增添俏麗感。大量運用拼接的手法，透過星砂材質仿效星空。 HYGGE系列充分運用奪目的人造毛細節和暖色系的搭配，光用眼睛欣賞便能感到陣陣暖意。來自北歐最獨特的風格，完美呈現於HOGAN休閒鞋和靴款休閒鞋。





Gucci #24HourAce線上創意專案揭開第二篇章

Gucci標誌性的Ace系列運動鞋以好穿搭聞名，這次於Instagram平臺上推出 #24HourAce線上創意項目第二篇章。受邀參與該專案的多位藝術家圍繞Ace系列運動鞋製作主題短片或動畫影片，呈現在#24HourAce迷你網站。Ace系列運動鞋獨特的玩趣設計、材質和配色的運用、特別是裝飾性細節，通過聽覺和視覺刺激而傳遞出愉悅的感官體驗。

ASMR的特點是始於頭皮擴散到全身的一種物理刺激，同時伴有放鬆的快感。2019年，#24HourAce專案特別選用ASMR機制作為創意發想，全新演繹Ace系列運動鞋。





參與本次 #24HourAce項目的藝術家來自世界各地，包括阿根廷動畫設計師Esteban Diacono，其作品風格荒誕怪異；來自香港的3D動畫師Daniel Lam作品風格多彩、迷幻而綺麗。其中一些藝術家展現了具象風格，如來自紐約的 Didi Rojas以寫實的手法創作鞋子的陶瓷雕塑，而另一些則採用更加超現實的表達方式，如日本藝術家Kensuke Koike的攝影拼貼作品。

來自密蘇里州的傳統ASMR創作者Laura Lemurex通過刷、刮，以及觸摸麥克風製作其著名的ASMR聲音效果短片，在她為了＃24HourAce項目的創作中，Ace系列運動鞋被修剪整齊的雙手撫摸著。

VEJA 2019早秋系列鞋款

VEJA 2019早秋系列鞋款你不能再錯過了！VEJA新系列鞋款承襲經典設計經典，透過新選用的色系、皮革，以及環保材質，為百搭白鞋注入嶄新個性，換上魅力全新樣貌！VEJA早秋系列鞋款於全台3NITY店櫃販售！

ESPLAR

VEJA的明星鞋款ESPLAR系列，於本季也推出全黑款式！顛覆以往大家對於VEJA小白鞋的印象，「小黑鞋」以黑色真皮鞋面搭配白色V Logo，亮眼對比、簡單內斂的鞋型、圓滑優雅的楦頭設計，傳遞低調而注重細節的法式時髦氣質。此外，早秋系列ESPLAR最受歡迎的小白鞋也不缺席，側邊V字 Logo以極富巧思的酒紅色呈現秋冬質感，為小白鞋增添更多的樣貌。ESPLAR系列經典皮革鞋款，NT$4,280

V-12

V-12系列為V-10系列鞋款的升級版，其中最特別的便是V-12的B-MESH鞋款。採回收寶特瓶再製而成的網格面料鞋面，每款面料都以3個寶特瓶製成，追求時尚單品的同時，也能環保愛地球。V-12的機能設計更不容忽視，除了增加透氣與防潑水性，鞋頭前緣搭配麂皮，更兼顧造型與實用機能性。本次推出銀灰色與黑色V Logo 款式，以優雅的外型讓機能鞋款亦煥然一新。V-12系列帆布鞋款，NT$5,080

NOVA

具復古文青感外型的NOVA系列為VEJA新的帆布鞋款式，更是大家忍不住想擁有的鞋款之一！結合時尚與環保，NOVA系列採用100%植鞣麂皮鞋面，並於今年早秋系列推出經典大地色系－焦糖棕及森林綠。搶先購入首次在台灣登場的NOVA麂皮款，輕鬆打造你與眾不同的文藝秋冬Look！NOVA系列麂皮鞋款，NT$4,680

ASICS GEL-BND 最強老爹鞋新色 - 奶霜紫、芝麻聖代、雪酪白 冰淇淋配色

ASICS最強老爹鞋 GEL-BND繼上一波螢光配色搶佔街頭，GEL-BND此番改走粉嫩路線，推出三款霜淇淋配色新款迎接炎夏，特殊配色不僅百搭更襯托膚色光澤，加上GEL-BND微厚中底設計，不只修飾腿型更直接無痛增高5cm。新款「奶霜紫」採用網眼布料材質搭配紫、灰、白三色漸層配色與丁香紫色的鞋帶。而「芝麻聖代」新款是最繽紛的鞋款，同樣採用網眼布料，配上灰、白雙色與紅、黃、藍、綠色的色塊點綴，以及超搶眼湖水綠色鞋帶。全新「雪酪白」款式則是小白鞋代表，以全白皮革鞋身呈現，穿在腳上不僅顯白，更白得有質感。

※編輯：Travis Travie, Birdy Liu | 來源：各品牌 |

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