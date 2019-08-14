蔡依林、Lisa都愛這種要捲不捲的「波浪髮」　造型好看的秘訣是一天不洗頭

這種看起來自然隨興、毫不費力的波浪捲髮可說是女星都愛的髮型典範。Vogue帶來女星最熱愛的造型作為換髮型的靈感來源，還告訴妳如何打造完美波浪捲髮的居家技巧。



女星都愛這樣的捲度

還有什有比波浪捲更適合夏天的髮型？不論妳是在度假或是在熱浪中工作，大家都嚮往一個既優雅又毫不費力的髮型。

最輕鬆自在的經典造型，波浪捲可以讓妳輕鬆上手，看看潮人艾里珊鐘（Alexa Chung）招牌的長捲鮑伯頭；充滿亮彩光澤—克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）自然蓬鬆的光澤秀髮；或是用手梳出像瑞秋麥克亞當斯（Rachel mcadams）那般輕盈質感。

請繼續往下閱讀...

還有在IG人氣爆衝的BLACKPINK Lisa，不論髮色還是長度一舉一動都讓人注目。

蔡依林之前的短髮出席也偏愛這樣的波浪捲度。

徐若瑄最新的封面造型也選擇這樣的捲度。

簡單擁有一頭要捲不捲的隨興捲髮

幸好造型步驟十分簡單，甚至不需要預熱整髮器（雖然整髮器能波浪捲看起來更精緻）。妳所需要的是大量增加頭髮質感和蓬鬆度的造型品：定型黏土或造型噴霧，或是兩者同時使用！

要在乾淨的頭髮上加上變化、塑形、營造出個性，在把挑選好的造型品擠到手上前，要先把頭髮擦乾，或是聽聽專業髮型師喬治諾斯伍德（George Northwood）的建議，他是艾里珊鐘（Alexa Chung）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）和梅根馬克爾（Meghan Markle）的髮型師，他說：「要有最完美的悠閒度假造型，建議在一天沒有洗頭的頭髮上做造型，做出來的造型最好看。」



首先在髮根上噴上乾洗髮，用吹風機吹出頭髮的自然活力，最後再噴上一些頭髮造型噴霧為你的波浪捲定型。

波浪捲造型的靈感來源

從超模吉賽兒（Gisele）的招牌巴西波浪金髮，迪皮卡帕度柯妮（Deepika Padukone）的半捲、楊穎（Angelababy）的休閒風，和伊娃葛林（Eva Green）的烏黑秀髮版本—這些是Vogue精選的最佳名人波浪捲髮造型靈感。

※文字：Emma Strenner、LULU LONG | 編輯：小龍 | 來源：IG@lalalalisa_m、vivianhsu.ironv、jolin_cai |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

2019髮型辮子頭最吸睛 夏日編髮DIY簡單5招長髮短髮都可型 大S拳擊辮又萌又潮超減齡

韓國星級髮型師告訴你，2019不論短髮、長髮都要女神級空氣捲+慵懶髮絲！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。