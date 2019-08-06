偷拍正妹老師！緊身衣秀「前凸後翹」好身材　網暴動：想重讀...

▲國小女老師身材玲瓏有緻。（圖／翻攝自Facebook／Bùi Thuý Ngân）



實習記者賴韻如／綜合報導

記憶中的老師，總是端莊又樸實，不過隨著時代改變，新一代的老師常會打破既定印象。近日一名網友就分享了課堂中的照片，只見一名「仙氣滿滿」的女老師正在教課，還對鏡頭露出甜美微笑，而她身穿的緊身連身裙顯現出的「完美身形」更是引人注目，讓不少網友以及地方爸爸暴動狂喊「好想去陪讀喔！」

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在越南網路廣為流傳的這張老師照，近日被分享至臉書《爆廢公社》中，從照片中可以看到，這名來自越南的國小女老師有著一頭俏麗短髮，皮膚相當白皙，且臉蛋清秀，當時穿著一身較貼身的綠色越南傳統服飾，堅挺的胸型以及玲瓏有緻的身材顯現的一覽無遺，她更於另一張照片中露出「仙女般」的微笑，讓人看得目不轉睛。

Đời không phải lúc nào cũng như trong tranh. Nên người không nhất thiết lúc nào cũng như trong ảnh! #malaysia #langkawi #langkawiisland

THUÝ NGÂN（@thuyngan210）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 25 日 上午 9:40 張貼

這張照片曝光後，立刻引來大批網友展開肉搜行動，最後女老師的身分也被起底，原來她是名為Bùi Thuý Ngân，今年才28歲，在越南河內「Trường Tiểu học Tân Định」小學擔任一年級的老師。據悉，Bùi Thuý Ngân已經有超過5年的師資，因為溫柔且具有教學熱忱，深受學生喜愛，她也常常於個人頁面上分享自己出遊的美照，讓網友們大飽眼福。

Một người phụ nữ mà không có đàn ông, cũng giống như con cá thiếu cái xe đạp vậy. Như các bạn thấy đó, đếch có cái gì liên quan hết!

THUÝ NGÂN（@thuyngan210）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 上午 9:41 張貼

許多網友以及「地方爸爸」都十分羨慕這些國小學生，有一位這麼漂亮的老師，紛紛留言表示，「麻豆等級的老師」、「好希望也能遇到這種正妹老師」、「想重讀小學...」、「別的小孩的老師，總是不會讓我失望！」「真的願意陪讀」、「現在學生真幸福」、「必須讓我的兒子轉學到這所學校！」

Bước ảnh cuối cùng chấm dứt mái tóc dài! Hẹn em vài năm nữa...☺️