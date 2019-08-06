「輔助死亡法」生效　乳癌老太太經26天程序成澳洲安樂死首例

▲61歲的罹癌婦女羅伯森（Kerry Robertson）是通過新法以來的首例。（圖／翻攝自官網／Go Gentle Australia）

實習記者范芷菱／綜合報導

澳洲維多利亞州（Victoria）6月通過了一項「輔助死亡」法律，如今一家慈善機構表示，61歲的罹癌婦女羅伯森（Kerry Robertson）在停止接受乳癌治療法後離世，成為依據該法安樂死的首例。

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據BBC報導，支持安樂死的慈善組織「走好澳洲」（Go Gentle Australia）4日表示，羅伯森經過26天的批准程序後，終於結束自己的生命。她的女兒妮可（Nicole Robertson）發表聲明，「對我來說這是最重要的部分，我們竭盡所能讓她在生活中快樂，在死亡中感到舒適。」

▲女兒妮可（Nicole Robertson）表示，竭盡所能讓她在生活中快樂，在死亡中感到舒適。（圖／達志／示意圖）

羅伯森於2010年時發現罹患乳癌後，癌細胞隨之擴散到她的骨骼、肺部、腦部和肝臟。家人透露，羅伯森今年3月逐漸發現化療的副作用、疼痛變得無法控制和忍耐後，決定停止化療和放射治療，並在6月法律生效的那一天申請使用。

安樂死在澳洲北領地曾經是合法的，但到了1997年，聯邦政府推翻該法律；維多利亞省之後通過「輔助死亡法」，使得安樂死合法化，而其他像是西澳大利亞洲和昆士蘭州都正在考慮類似的法律。