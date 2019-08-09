不刮腋毛、穿舒適運動服　Z世代的美麗定義是「做真實的自己」

不刮腋毛已不稀奇，搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）刻意露出腋毛，歐美少女們還會用「毛髮護理油」使腋毛柔軟，而新世代偶像怪奇比莉（Billie Eilish）只穿自己覺得舒適的服裝也不願為了凸顯曲線辛苦自己，這就是Z世代「做自己」的真實宣言。







回顧茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在1999年帶著有毛的腋下出席電影《新娘百分百Notting Hill》的首映會時，在好萊塢掀起了一片驚濤駭浪也引起大家熱議。但如果羅勃茲在今時今日做同樣的事，沒有人會因此而訝然失色。事實上，大家還可能會說她已經落伍了，因為在2019年，年輕女性不只會露出她們的腋毛，還會用「毛髮護理油」使腋毛柔軟、長成一字眉來獲得模特演出的機會，而且還會因為在Instagram上發佈比基尼線毛髮旺盛的照片而得到讚賞。

而這一切都是由Z世代所促成，這個年齡層的人一次次地用毛髮自然生長的身體來改善並提升性感的定義。

現在的女孩對於展現美麗的方式所擁有的認知是不一樣的，她們心中對於魅力的想像是由一般人所發佈的真實相片所塑造而成的，而這一點對於女性美麗標準的認知具有正面的影響，《Generation Z: Their Voices, Their Lives》作者 Chloe Combi 說：「Instagram 因為替大家製造了大量的焦慮而受到了嚴厲地抨擊，」她告訴 Vogue。

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「雖然過度的修圖與『美好生活』的炫耀圖可能造成大家焦慮，但Instagram和其他社群平台所擁有的力量則是讓用戶能自己成為自己的宣傳媒體。這使得美麗的典範比起上一世代來說變得更加多元豐富而且比較不那麼一致且從眾。」

而Z世代與品牌互動的方式，讓Z世代覺得某個品牌「很酷」的關鍵因素在於它是否有呈現出真實的面貌。這個世代並不將四肢纖細的 模特兒奉為唯一的美麗典範。反之，他們尋找的是能褒揚與展現多種體型、膚色與身體特質的品牌，Z世代將美麗定義為「做自己」，Z世代會要求並欣賞每個人做最為真實的自己。



而很自然地，這場對社會常態所發起的挑戰也影響了 Z 世代穿著打扮的方式。以怪奇比莉（Billie Eilish）為例，這位17歲的流行樂巨星幾乎只穿著寬鬆的衣物進行表演。

透過這種打扮方式，「他們看不到衣服底下的曲線，也就沒有人會有任何意見，」當她穿著寬鬆的運動服為內衣龍頭品牌Calvin Klein出演廣告時，這位歌手如此解釋道。透過迴避大眾長期以來對於年輕女性該如何穿著打扮所抱有的理想典範，如Eilish這樣的名人正在鼓勵 Z 世代的人們將高跟鞋換成厚實的運動鞋，並將會束縛行動的迷你裙換成舒適的運動休閒服。

這就是為什麼街頭服飾品牌這麼受到這個世代所歡迎的原因：不只是因為這些衣服很酷，還因為它們穿起來很舒適。





※文字：Olivia Petter, Tiffany Leu | 編輯：Tiffany Leu | 來源：CNI |

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