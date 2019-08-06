最想要的卡通爸爸排名TOP5：廣志奪冠、也不能忽略毛利小五郎

編輯／JJ 圖／翻攝自《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《櫻桃小丸子》、《辛普森家庭》、《我們這一家》劇照

小時候看的卡通裡面經常會包含爸爸的角色，雖然爸爸不會是主角，戲份台詞不多，但卻總是扮演很重要的角色，當然，每個老爸的設定也不盡相同，那麼大家有沒有想過最喜歡哪一個卡通裡面的爸爸呢？

TOP1. 《蠟筆小新》野原廣志

野原廣志基本上這幾年已經被網友們起底得差不多了，雖然在卡通中廣志常常看起來很無用，愛喝酒又好色，但好歹他也是堂堂一家之主，保護家人、讓家人生活無虞。

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小新曾經爆料過：「我們家還要繳32年房貸」，不過這樣的貸款時間對日本人來說是很正常的，況且小新一家住在東京近郊埼玉縣的春日部，一棟兩層的別墅，起碼也要一、兩千萬，而且，廣志的身高有180公分，還是早稻田大學畢業的，35歲年收入將近台幣三百萬！

身為朝九晚五的上班族，平時節儉，發薪時也會帶妻小出去玩，是稱職的老爸，而且遇到劇場版的時候也會發揮真正的實力保護大家，缺點只有腳臭而已。

TOP2. 《名偵探柯南》毛利小五郎

毛利小五郎是毛利蘭的爸爸，個性吊兒啷噹，其實不太會當一個父親或是一個老公，不僅把老婆氣走也常給女兒添麻煩，但毛利小五郎其實心裡最寵的就是妻子和女兒了。

小蘭因為男朋友和老爸都是名偵探的關係，常常被捲入危險事件中，而小五郎在小蘭或是老婆妃英里遇到危險時，推理能力就會變得異常的強，還會因為擔心而大哭，是個最愛女兒的老爸。

TOP3. 《櫻桃小丸子》爺爺友藏

小丸子的老爸櫻宏志每次出現時幾乎都在喝酒、看電視、無所事事，所以就暫且忽略他，就來看看同樣身為一名父親的友藏爺爺，爺爺家中最喜歡人的非小丸子莫屬了，總是幫小丸子說話，雖然有時候亂出主意幫倒忙，還會念一些無意義俳句，但全都是出自於護孫女心切～

TOP4. 《辛普森家庭》荷馬

《辛普森家庭》的荷馬是卡通中的靈魂角色，非常無厘頭，不過可能稱不上一名稱職的老爸，如果像他一樣亂來的話，老婆孩子都還活著就已經是奇蹟了，他貪吃、酗酒又懶惰，可以面不改色的講一些歪理，但是偶爾也會用他的方式來表現出父愛，或許不太正常，但這是他對保護家人的真心。如果有荷馬這樣的老爸，每天大概都會笑到停不下來，也挺有趣的。

TOP5. 《我們這一家》花爸 立花仁

最後我們來看到《我們這一家》的花爸，叫做立花仁，家人都叫他「老爸」，平常不太講話，抽菸又喝酒，身材矮胖，165公分、體重78公斤，是個標準的上班族，偶爾下班去居酒屋，會醉醺醺地回家，雖然他看起來很冷漠，但其實他最重視的就是家人、親情，只是沒人了解他而已。有花爸當爸爸的話，可能會稍嫌無聊～

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