用小細節偷偷放閃！七夕必敗「情侶愛心襪」　400元就能變潮人

▲七夕情人節就送她可愛印花情侶襪。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

七夕想要送出平價卻又獨特的情人節禮物，或許可以考慮將眼光轉移到腳上。台灣運動配飾品牌LIFEBEAT一向以獨特風格吸引粉絲，現在更與獨立設計師品牌MAO.MAO STUDIO聯名推出七夕情人節印花襪，花朵與愛心勢必讓你心動。



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此次七夕情人節印花襪演繹的不僅是浪漫風格，靈感更來自藝術家Niki de Saint Phalle的雕塑「Black Dancer」，運用花朵與愛心圖騰展現生命中的歡愉時光。

▲提供及膝襪與中筒襪多種搭配。（圖／品牌提供）

不論是輕鬆穿搭或是隆重場合，襪子的細節用心都是對方能感受到的。另外像是繽紛的撞色搭配或是密集、條紋排列的印花造型，都是品牌獨特元素所在。並且本次系列提供男女14款聯名印花襪做選擇，包含及膝襪與中筒襪，符合粉絲們在日常中多變的穿搭造型。誰說情侶一定要穿得一模一樣，在小細節上呼應更能夠感受甜蜜氣息。

▲情人節印花聯名襪，NT$320至NT$390。（圖／品牌提供）

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除了七夕情人節印花襪，粉絲們同樣可以考慮人氣動畫《寶可夢Pokémon》旗下的伊布造型襪，直接將伊布立體的造型放上襪子，提供10款樣式給大人小孩們穿著，讓你在外出的同時，也能感受到神奇寶貝的陪伴，絕對是最吸睛襪子。

▲伊布襪適合大小朋友穿著。（圖／翻攝自pokemon.jp）

