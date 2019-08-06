林志玲「5招」養出盛世美貌　只喝溫水就有一半女生做不到

▲44歲林志玲美到破表，全靠多年的保養習慣累積。（圖／翻攝IG/林志玲，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

志玲姊姊新婚後首度露面，被媒體狂誇美出新高度，今年已邁入44歲的她，外表凍齡，體態更是完美不得了，能多年維持在高標之上，都拜她日常保養習慣所賜，以下5招快點跟著學起來！

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保養用量是常人的2倍

小S曾在綜藝節目中爆料，志玲姊姊的保養品用量很大，她也招認絕不會節省用量而影響效果。因為眼周細紋容易顯老，她尤其注重眼周保養，即便要做黑眼圈遮瑕，都會加一點乳狀眼霜調和，就是那麼寵肌膚。

杜絕肌膚變乾可能性

即便是夏季，很注重空調和室內的溼度，這樣才能確保不會使肌膚變乾。如果有加濕器就會開著，若沒有的話，晚上睡覺就不放掉浴缸水，或是把濕毛巾放床頭，都是她保濕的訣竅。

隨身帶著保溫瓶

她不喝冷水，長年帶著保溫瓶，裡面裝著各式各樣的養身茶，像是早上裡面可能是蜂蜜柚子茶或牛奶，下午則是人參茶，半夜工作若需要提神才會喝點咖啡。隨身都會準備一條可以保暖的披巾，就是怕冷著。



運動不受地點限制

她認為與其塗抹瘦身霜，倒不如真的花點時間做運動，出國工作會抽空使用健身房，行李更會準備一個運動包，裡面包括扭腰盤、運動袋和跳繩等等。或是睡前、起床時，會拉伸身體做簡單有氧運動，保持身體柔軟度，對於體態維持也很有幫助。





睡前保養SOP

先前志玲姊姊錄製實境節目時，她睡前保養有一套SOP，像是床頭櫃前一定會有一大瓶水、膠原蛋白飲、面膜和日常護膚品。另外她還會帶著自己的枕頭套，手臂也會戴上保暖手套才能安心入睡。

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