前NCAA男籃球星庫柏藥檢驗出「懷孕」！遭禁賽兩年

▲2010年，庫柏效力俄亥俄大學籃球隊時的留影 。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

男人會懷孕已經是奇聞，男性籃球員會「懷孕」就更讓人嘖嘖稱奇了。不過，最近的確有麼一件奇聞異事出現在媒體上。

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之前在NBA選秀落選的美國前NCAA籃球員庫柏(D.J. Cooper)，後來轉往歐洲國家打球。但去年他接受藥檢時，藥檢的結果竟然呈現「懷孕」！

讓人啼笑皆非的是，事後庫柏承認有在藥檢中作假：他提供給藥檢單位的是自己女友的尿液樣本，而當時他還不知道女友已經懷孕！

「國際籃球總會」(FIBA)因此對庫柏的詐欺行為處以禁賽兩年處分，至2020年6月22日結束。他被禁賽的原因，上周終於被斯洛維尼亞電視台曝光。28歲的庫柏本來有意歸化為波士尼亞公民，但這次作弊行為，恐怕將使他的入籍計畫泡湯。

庫柏職司控衛，2009年至2013年時是俄亥俄大學籃球隊的一員，他在2013年夏天參加了NBA選秀，不料最後落選。之後庫柏前往歐洲發展，在希臘球隊帕納辛納科斯與雅典AEK隊各打了一年球。

2017-18賽季他效力摩納哥(AS Monaco)籃球隊，去年中突然以「家庭因素」為由宣布離開球隊，其實是遭到禁賽。