夏日必讀裙裝長度技巧攻略！穿對顯高又顯瘦、穿錯變象腿

夏天就是要穿裙子涼快一下呀！但你知道「裙長」也是有學問的嗎？選對裙長，圓身、象腿通通都可以被修飾，視覺上還能長高呢！快跟著一起學技巧，怎麼挑選最修身的裙子吧！

裙長1：長裙

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＃長度為蓋住腳踝的款式。



說到最完美長度，長裙才是任何身高身材都能駕馭的最棒裙款呀！長裙先是能將我們臀、腿的所有缺點都徹底隱藏，再者透過調整腰線，我們能自然地顯高、顯腿長。如果想再加點小心機，選擇搭配「厚底」或是「高跟鞋」，整體的視覺身高就瞬間被無限拉長啦！

裙長2：迷笛裙

＃迷笛裙是一類長度在小腿肚至腳踝附近的裙子。



近幾年大刮復古風，迷笛裙也就跟著流行回歸，佔領了我們衣櫥。迷笛裙的裙長恰好可以遮住小腿肚，同時露出我們最細的腳脖子，因此說迷笛裙是肉肉身材最棒的顯瘦裙長也不為過。此外，嬌小的女孩也能透過這個長度做身高的延伸，搭配上較有份量的鞋款，150也能看起來像170～

裙長3：及膝裙

＃裙長在膝蓋上下約2～5cm的裙子。



一般來說，及膝裙給人一種正式、有專業感的感覺，辦公室的OL們通常也都以及膝裙做為正式場合的穿搭首選。不過，若將過膝裙做延伸變化，好比說開衩、百摺，效果可會大大不同，會在原本的端莊優雅中再增添一些俏皮，就會更適合休閒外出。

但是！及膝裙的裙長剛好位於膝蓋附近，因此對小腿的要求也會特別高，再加上顯高效果不佳，矮個子的女孩會不容易駕馭。及膝裙特別適合「大腿略胖，但小腿纖細的女孩們」，又或者能透過高跟鞋來延伸比例。

裙長4：短裙

＃長度至大腿中部，可以露出約1／2大腿的款式。



短裙最大的優勢在可以露出大面積皮膚做視覺延伸。好比說，大腿根部有肉的女孩，可以透過短裙修飾，露出比較纖細的大腿前半段，讓雙腿看起來就修長。不只如此，小腿粗或是嬌小的女生也很值得嘗試，這類女生其實只要避開半長不短的裙長（就是及膝裙！），選擇「長裙」或「短裙」都能有效視覺弱化缺點，顯瘦、顯腿長。

裙長5：迷你裙

＃長度剛好遮住臀部的超短裙



超級迷你裙，真的無敵挑身材呀！不僅腿型要求較高，還要搭配又翹又圓的蜜桃臀。超勵志的迷你裙，讓我們一起當夏天的最終目標裙裝吧！

>>裙長攻略圖，存起來選裙子，圓身、腿粗都能超顯瘦！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jolin_cai、@rainie77、@asosbarbiedee、@hyunah_aa、@blackpinkofficial、somethingsweet.com.tw、styleonme.com、en.chuu.co.kr、轻芒杂志

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