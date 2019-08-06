跟冷血殺人犯同名狂收百封死亡威脅　男哀嚎：不要再認錯了

▲犯下22死槍擊案的嫌犯克魯休斯，除了實際作為帶來的傷害，也讓網路上跟他同名的人出現麻煩。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

一位阿拉巴馬州的男子最近收到了如雪花般的死亡威脅，唯一的原因就是他跟德州22死槍擊案主嫌同名同姓，都叫克魯休斯（Patrick Crusius）。無獨有偶，克里夫蘭也有一位男子有相同際遇，只因為他的名字是貝茲（Connor Betts），與俄亥俄州槍擊案主嫌相同。

請繼續往下閱讀...

▲在被誤認為俄亥俄州的槍手之後，貝茲趕緊在臉書發文澄清。（圖／翻攝自Facebook／Connor Betts）

克魯休斯的未婚妻托敏（Rebecca Calla Toulmin）表示，「家中還有兩位年幼的小孩，我很擔心我們的安危。」而另一位遭到誤認的男子貝茲則在臉書上說，「我不是那個槍擊犯，我們之間完全沒有任何關係。」

克魯休斯與未婚妻托敏本來預計要在週末享受快樂兩人時光，結果一打開臉書，數百則通知瘋狂跳出，托敏告訴《路透社》的記者，「人們傳訊息說我們應該要去死，我們的小孩也該死，接著打開電視看到新聞，我們都嚇傻了。」

根據托敏的說法，這些威脅從星期六開始就沒有停止，他們甚至要尋求當地警方協助，警察也定期在克魯休斯家附近巡邏以防萬一。

由於社群媒體的發達，錯誤訊息很容易在網路上迅速流傳，尤其在重大事件發生後，許多無辜的人會受到波及。一位佛羅里達的青少年因為與殺害17位學生的殺人犯同名，在學校受到許多壓力，並且想要更換名字。

類似的事件層出不窮，一位男子名叫霍姆斯（James Holmes），與2012年在影城射殺12人的殺人犯同名，他也不斷收到死亡威脅。而在2013年時，康乃狄克州的珊迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）也發生槍擊事件，警方第一時間把蘭薩（Ryan Lanza ）誤認為殺人犯，但後來隨即發現蘭薩的弟弟才是凶手，但蘭薩的照片早已傳遍了各大社群媒體。