美股暴跌！前500大富豪財富淨值縮水2.1%　首富慘失34億美元

▲美股暴跌，世界首富貝佐斯損失近34億美元。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

中美貿易戰升溫，美國再次對中國進口商品加徵關稅，美股於5日收盤時大跌，就連「富豪」也連帶遭殃。全球排名前500位富豪的財富淨值縮水近2.1%，其中更以世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）情況最慘，損失將近34億美元（約新台幣1075億元）。

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據《彭博》報導，由於中美之間的緊張局勢加劇，投資者紛紛拋售手中持股，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，有21位富豪成員財富損失「至少」10億美元（約新台幣316億元）。

其中，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）的損失最為慘重，因線上零售商的股票暴跌，他的淨資產損失近34億美元（約新台幣1075億元）。但儘管如此，貝佐斯仍然是世上的首富，身家價值高達1100億美元（約新台幣3.47兆元）。

▲亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／CFP）



然而，對於世界上這些富豪來說，這種損失只是一種突然的逆轉，直到今天為止，他們的財富都呈現穩定的增長。

報導中也指出，最近香港的人們持續了9週的反送中抗議活動，這些抗議活動阻礙了金融中心的街道，嚴重影響了經濟成長，也打擊了當地股票價格。自7月23日以來，從香港上市公司累積財富的前十大富豪，淨資產已經下跌了190億美元（約新台幣5986億元）。但即便如此，指數顯示，前500大富豪仍控制了近5.4兆美元（約新台幣173兆元），比今年1月1日增加了11％。