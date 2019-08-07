小雛菊＋油漆刷色　GDＸNike AF1聯名鞋曝光，準備入手了嗎？

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目前還在服兵役的南韓明星GD（G-Dragon），近期話題滿滿，今年4月時，他的個人品牌PEACEMINUSONE就有和藤原浩主理的Fragment Design合作，並且最近經紀公司還替他舉辦藝術展，不過，上述的話題僅是冰山一角，因為IG爆料帳號@solebyjc更透露PEACEMINUSONE將與Nike進行聯名企劃。

▲PEACEMINUSONE X Fragment Design。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

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PEACEMINUSONE®️（@peaceminusonedotcom）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 下午 9:18 張貼

▲GD個人藝術展。（圖／翻攝自AMA_Official FB）

Nike首次與GD的合作是在2017年的「Kiss My Airs」活動，當時GD引領眾多明星詮釋新款的Nike Air Vapormax，並且也成功吸引了民眾的目光。如今，GD主理的PEACEMINUSONE終於要和Nike進行聯名，這對喜歡GD設計的朋友來說，應該是值得開心的一件事。

▲GD主理的PEACEMINUSONE終於要和Nike聯名。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

由PEACEMINUSONE攜手Nike帶來的聯名系列，將會以經典鞋款Nike Air Force 1為原型設計，而鞋舌上繡的雛菊圖案則為最大亮點，其餘的細節還有油漆刷色的中底，另外，根據IG爆料帳號@py_rates_的消息，該鞋款除了黑色以外，還會有其他配色，並預計在今年美國的Holiday Season中發售。

▲Holiday Season為感恩節到新年之間。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

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