國泰航空加裝攝影機「觀察乘客行為」！　機上一舉一動被看光光

▲國泰航空表示，洗手間和機上娛樂系統不會裝收音設備或鏡頭。（圖／記者于佳云攝）

實習記者黃可昀／綜合報導

香港國泰航空證實，目前飛機上均安裝了攝影機以觀察每位乘客的一舉一動，方便統計大眾對機上娛樂系統的使用狀況，然而此舉卻引發許多人的不滿，似乎有侵犯到隱私權的疑慮。國泰表示，裝設攝影機的目的是要「提升乘客的搭乘品質」，找出機上還有哪些設備值得改善，而且也能提供一個更安全、放心的環境。

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▲蒐集到的畫面很有可能會為了行銷，透露給第三方合作夥伴。（圖／達志影像／美聯社）

據CNN報導，官方發言人表示，國泰在機場自營貴賓室與機艙都已裝上攝影機，且機艙內只有1顆攝影機，位在駕駛艙艙門附近，此外，洗手間和機上娛樂系統是沒有任何麥克風或監視器的，「未來也不可能會有」。乘客對於國泰安裝攝影機持有兩派看法，有些人覺得這樣更安全，但也有人認為私人舉動被暴露在鏡頭下很不自在。

報導指出，國泰航空2018年10月爆出940萬名乘客的個資外流，今年7月又更新了部分隱私政策，網路安全專家卡姆克（Vitaly Kamuk）擔心，乘客畫面很有可能會流入駭客手中，對此國泰澄清，蒐集到的影像會儲存於安全的服務器中，無法透過網路、手機、電子郵件等等管道進行傳輸，因此駭客並沒有辦法入侵。

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