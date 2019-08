英飛機起飛才過10分鐘　機艙「噴滿引擎臭煙」乘客滑梯逃生…落地呆站爆哭

▲英航班機在西班牙迫降,機艙內全是煙霧。(圖/翻攝自推特下同)

記者陳亭伃/綜合報導

英國航空公司一架剛從英國倫敦機場起飛的班機,在飛行過程中突然引擎起火燃燒,機艙內立刻煙霧瀰漫,甚至有3名乘客造成吸入性嗆傷,16人必須要送到醫院治療。該班機緊急降落西班牙機場後,立刻架起疏散梯,讓所有乘客離開機艙,並且進行檢修。

根據英國《每日郵報》報導,這架英國航空的班機起飛10分鐘後,機艙開始瀰漫煙霧,乘客們感到相當驚慌,據悉是因為飛機引擎出現問題,於是決定在西班牙的華倫西亞機場迫降,機上乘客布朗(Lucy Brown)表示,整架飛機全都是煙霧,跟恐怖電影完全一樣,讓人非害怕。

▲乘客們從滑梯逃生相當害怕。

這起意外,機上有三名乘客吸嗆到煙霧,16名乘客需要送醫治療,航空公司表示,這些有明顯傷勢的乘客,當下因為當相當恐慌,加上迫降後,眾人使用疏散滑梯離開飛機,所以相當害怕。機上共有175人基本上沒有生命危險。

不少乘客在離開飛機後,在推特上寫下自己的經歷,直呼「真的太可怕了!」甚至更抨擊,航空公司的處理方式相當糟糕,因為當人疏散之後也沒有給予急救或是水,大家被驚嚇地站在航站樓裡哭泣,也沒有得到航空公司回應。

#british_airways shocking handling of the emergency scenario at Valencia. Plane full of smoke, no oxygen, no announcements on the plane and no staff dealing with anything in the airport. The most terrifying experience of my life and no reaction from you. Shocking!! pic.twitter.com/N4ljWSogRn