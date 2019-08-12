沙漠風沙+紫外線曝曬都不怕！出差帶瓶全效眼霜發射迷人電波





▲美美妍電眼修修全效眼霜。（圖／凱莉給點力授權提供，下同）



文／凱莉給點力

以前總是被男朋友灌迷湯，說「30歲的女生最迷人」，又有美貌又有智慧又成熟，但是當自己真的過了25歲之後，就會開始煩惱最容易顯老的眼角細紋啊！

我嘗試過很多眼霜，有質地輕透但對我非常無感的、也有主打抗老非常滋潤卻害我長了小肉芽的，攤開來看就是一部用自己的臉作嘗試的辛酸血淚史，我是標準的外油內乾人，要找到剛剛好適合我的眼霜真的不容易。



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這次出差前拿到一罐PS美美妍的電眼修修發光全效眼霜，出門前想起忘記打包我慣用的眼霜，隨手一抓放在桌上的電眼眼霜就趕著搭飛機去了，原本還很擔心在內蒙古出差的這幾天，臉上會長出小細紋，沒想到塗了卻意外發現他是一款超級適合我的肌膚的眼霜。

他擠出來的質地清爽不黏膩，擦在眼下很輕易就被肌膚吸收了。





後續上妝時也不卡粉。（碰過卡粉嚴重的眼霜，趕著上班時真的很令人崩潰）

你看！我是不是把眼周的細紋都跟林志玲一樣藏得好好的呢！



網路上看到她說還可以拿來塗全臉，住在沙漠的那晚，塗完精華液後我便很豪邁的拿來塗全臉，7天出差結束後，不只沒有長肉芽，小細紋也完全沒出現，皮膚還更加緊緻保水，完全超乎期待呢！

就在一整個星期都在紫外線高又風沙大的沙漠和大草原走跳，眼角也都維持得好好，沒有被草原氣候影響長出細紋。

現在只要進入剛上線的美美妍網站，輸入我的專屬折扣碼「kelly1212」，原價$1280的眼霜立刻打對折變買一送一，還額外加送嘟唇修修唇筆跟3ml眼霜試用包，根本送的比買的還要多啊！

順便開箱一下這支嘟唇修修豐嫩顯色唇筆，唇筆塗在嘴上很滋潤，不太容易掉色，我擦的顏色是韓妝裸唇，我覺得擦起來蠻像紅莓色，這款粉色會顯得整體妝感更加粉嫩，都覺得自己看起來像少了5歲。

因為是唇筆設計，所以非常好描邊，照片中我疊擦了兩層就很顯色。





塗在手上會比較像是紅莓色，算是很顯白的一款唇筆，現在買眼霜除了再送一條眼霜正裝跟試用包外，還有加送一支脣筆正裝（原價要780元），只有輸入我的折扣碼才有這麼大的優惠喔！等於用1280元就可以拿到總價值約3千4的產品，根本買到賺到，快點手刀約閨蜜們一起屯貨吧→https://bit.ly/31mEEks