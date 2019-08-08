快跟上！網美都搶著用手繪風「素描」濾鏡　自拍照瞬間質感UP

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@dlwlrma、@ssinz7、@renner4real、@picsart、APP畫面截圖

記得前陣子襲捲Instagram的返老還童APP嗎？還有明星們爭相PO出的「變老照」？為照片套上有趣的濾鏡是在社群上吸引注意的好法子，只要有什麼程式推出新穎的創意濾鏡，很快的就會造成風潮，像是最近又掀起了另一波「素描線條」風，許多網美都已經開始玩了～簡單幾個步驟就能讓你的自拍照瞬間質感UP！

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▲來自Snapchat與Face APP的爆紅濾鏡。

《PicsArt》

最新流行的照片編輯手機APP就是這個PicsArt，尤其是裡頭新增的內建濾鏡「SKETCH」，可以在照片上製造出像是手繪素描的重影，特別適合偵測人像，或是輪廓比較鮮明的物體，照片越清楚線條感會更豐富。

不僅僅是自拍照，穿搭照、合照也能套用，讓整個畫面都唯美了起來～還可以選擇你要單純印上一個素描，或是兩個相同的素描，都別有一番風味。這個濾鏡是免費使用的，下載APP後會出現是否需要訂閱的畫面，若只是想先玩玩看的話記得按叉叉就好囉～

→超簡單簡單步驟：

就算不是人像效果也很好喔！這邊就以一張美甲示範照當作範例，首先選出你要編輯的照片。

點選下方「效果」→選擇「SKETCH」系列，內有四種特效可以挑選→接著可以自由調整素描圖案的上下左右位置、粗細度、原圖黑白色調、線條淡化效果以及線條的顏色。

一切都可以按照自己的想法的調整，很輕鬆就可以完成一張質感爆棚的照片囉～

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