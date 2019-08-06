賣場馬桶被異物堵塞！維修員一撬開驚見3月大四肢健全「男嬰屍」

▲賣場馬通內發現棄嬰。（圖／翻攝自thairath.co）



實習記者賴韻如／綜合報導

泰國曼谷挽賜區發生一起恐怖棄嬰案！當地一間知名賣場的女性清潔工在打掃廁所時，發現一個馬桶堵塞，於是通報維修人員前來檢查。維修人員到場後便撬開馬桶，結果竟發現裡面「塞」的是一個3至4個月的男嬰，讓在場人員全都嚇了一跳。

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據《泰國日報網》報導，警方於5日早上8點50分許接獲民眾報案指出，在賣場女廁馬桶內發現棄嬰，警方隨即趕往現場調查。據了解，事發女廁共有6間，而第5間的馬桶因為堵塞，在警方到場前已被維修人員所拆下，經調查後發現，該馬桶內塞的是一名3至4個月四肢相當健全的男嬰。

▲堵住馬桶的異物是「嬰屍」。示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



最先發現嬰屍的57歲維修人員馬諾透漏，賣場清潔工於4日晚上打電話來通知女廁有馬桶堵塞，但因為當時所有人員都已下班，所以決定隔天早上再與另外2名工作人員前往維修，結果沒想到最後發現堵住馬桶的異物，竟然會是嬰兒屍體，嚇得只好趕緊報警。

警方已從賣場監視器捕捉到一名中年女子，在4日晚上8點45分左右進入女廁，且行徑相當可疑，目前正在積極調查當中。

這已不是泰國第一次發生棄嬰案，今年2月清邁府一名43歲的按摩店女員工不顧丈夫癱瘓，偷偷與另一名人夫發生性關係，結果生下女嬰又擔心養不起，直接丟在馬桶裡，直到隔天才被其他民眾發現，幸好最後女嬰命大獲救。