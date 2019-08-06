聯合國密報：北韓駭客入侵交易所　獲益至少20億美金「作為核武資金」

▲北韓近幾個月多次試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）



記者張方瑀／編譯

《路透社》5日取得聯合國機密報告指出，北韓利用「廣泛且複雜」的網路攻擊，從網路銀行與加密貨幣交易所，竊取近20億美元（約新台幣637億元）作為製造大規模傷害性武器計畫的資金。聯合國安理會制裁北韓委員會的專家表示，儘管平壤沒有進行核試或洲際導彈試射，但他們仍舊繼續發展這兩項計畫。

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這份聯合國的機密報告中，專家提及，北韓近年在網路上進行越來越複雜的攻擊，從金融機構與加密貨幣交易所竊取資金，以獲得更多收入，不僅如此，他們還利用網路來洗錢，「許多朝鮮民主主義人民共和國內的網路行動者，都在在偵察總局（Reconnaissance General Bureau）的指示下運作，替其大規模傷害性武器（WMD）籌措資金，截至目前總收益高達20億美元。」

▲入侵加密貨幣交易所較難追查。（示意圖／CFP）



偵察總局是北韓最高軍情單位，聯合國指出至少有17個國家遭到攻擊，且北韓針對加密貨幣交易所進行攻擊，這也比入侵傳統銀行還要更能追蹤，因為它受到政府的管制更少。

聯合國安理會自2006年開始對北韓實施制裁，試圖切斷其核計畫與洲際導彈的資金。北韓駐聯合國代表團尚未對此做出回應，聯合國也指出，5月和7月飛彈試射行動提升了北韓彈道飛彈的能力。